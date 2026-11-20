Gerry Cardinale fa il punto sul mercato di gennaio: il futuro di Rabiot e l’arrivo di Krosche al centro delle strategie societarie

Giornata importante in casa Milan, dove Gerry Cardinale è tornato protagonista delle decisioni sul futuro del club. Il numero uno di RedBird, secondo quanto riportato da Sky Sport, oggi si è recato nella sede rossonera per fare il punto sulle strategie in vista del calciomercato di gennaio. Diversi gli argomenti affrontati, tra possibili rinforzi, rinnovi contrattuali e novità nell’organigramma dirigenziale.

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Milan, Cardinale a Casa Milan per programmare gennaio

La presenza di Cardinale testimonia la volontà di pianificare con attenzione le prossime mosse. La società sta valutando gli interventi necessari per migliorare la rosa di Ruben Amorim, cercando di individuare le priorità prima dell’apertura del mercato invernale.

Milan, il rinnovo di Rabiot diventa una priorità

Tra i temi principali figura il futuro di Adrien Rabiot. Il centrocampista francese rappresenta un elemento fondamentale del progetto rossonero e la società intende blindarlo con un nuovo accordo.

Il suo attuale contratto scade nel 2028, ma il Milan vorrebbe prolungare ulteriormente il rapporto, confermando la centralità dell’ex Juventus nei programmi futuri.

Milan, Krösche verso l’annuncio ufficiale

Novità importanti anche sul fronte dirigenziale. Secondo le indiscrezioni riportate da Sky Sport, sarebbe ormai vicino l’annuncio di Markus Krösche, individuato per rafforzare la gestione dell’area sportiva.

Il dirigente tedesco dovrebbe assumere responsabilità significative nella programmazione del mercato, collaborando con la struttura societaria.

Cardinale prepara dunque una doppia mossa: blindare Rabiot e completare il nuovo assetto dirigenziale.