Milan, nuovo nome per gennaio. Di Marzio rivela l’interesse per il talento del calcio svedese, attualmente in forza al Malmo. Ecco di chi si tratta

Il Milan continua a guardare con attenzione al mercato dei giovani e, in vista delle prossime finestre di trasferimento, avrebbe messo nel mirino un nuovo profilo per il settore giovanile. Si tratta di Leon Da Silva, difensore centrale classe giovane in forza al Malmö, già considerato uno dei talenti più interessanti del calcio svedese.

A riferire dell’interesse rossonero è Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky, che attraverso il proprio profilo X ha svelato la situazione relativa al giovane centrale. Il Milan, secondo quanto riferito dal giornalista, non sarebbe però l’unico club italiano ad aver messo gli occhi sul giocatore.

IL PROFILO – «Leon Da Silva è un difensore centrale e gioca nel Malmö, con cui è già in procinto di debuttare nel calcio dei grandi».

CALCIOMERCATO MILAN, DA SILVA PARAGONATO A VAN DIJK

Le qualità mostrate da Da Silva avrebbero già attirato paragoni importanti. Di Marzio ha infatti sottolineato il talento del difensore e l’accostamento a uno dei centrali più importanti del calcio internazionale.

IL PARAGONE – «Un talento cristallino che gli è valso il paragone con Virgil Van Dijk e ora anche la possibile etichetta di uomo mercato».

MILAN, TORINO E INTER SUL GIOVANE DIFENSORE

Il Milan dovrebbe inoltre fare i conti con la concorrenza di altre due società italiane. Sempre secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, infatti, anche Torino e Inter avrebbero manifestato interesse nei confronti del giovane centrale.

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LA CONCORRENZA ITALIANA – «Infatti, in Italia non mancano le estimatrici. Tra queste ci sono di certo Milan, Torino e Inter che lo vorrebbero portare nel proprio settore giovanile».

La pista Leon Da Silva-Milan è dunque da seguire, soprattutto nell’ottica di un investimento sul futuro. Al momento, sulla base delle informazioni fornite da Di Marzio, si parla di interesse e non di una trattativa definita. Il possibile debutto con il Malmö potrebbe però rappresentare un passaggio importante per valutare più concretamente il talento del giovane difensore.