Musah a sinistra, la nuova soluzione tattica di Amorim potrebbe prevedere lo spostamento dello statunitense sulla fascia “alla McKennie”

Terminata l’ultima sosta per le nazionali del 2025, la Serie A è pronta a ripartire con la dodicesima giornata. Tra le squadre più attese c’è il Milan di Ruben Amorim, chiamato a confermare quanto di buono mostrato nella prima parte della stagione e a proseguire il proprio percorso dopo la pausa internazionale.

In vista della ripartenza, la Gazzetta dello Sport ha analizzato le principali novità tattiche delle big del campionato, soffermandosi anche sulle soluzioni sperimentate dall’allenatore portoghese. Tra queste spicca l’impiego di Yunus Musah sulla fascia sinistra, una scelta che potrebbe trasformarsi in una soluzione importante per il Milan nel corso della stagione.

Milan, Musah può diventare un vero tuttocampista

Il profilo di Musah si presta particolarmente a questo tipo di esperimenti. La Gazzetta dello Sport lo descrive come un giocatore capace di ricoprire più ruoli e di adattarsi a diverse zone del campo, un po’ come accade con il connazionale Weston McKennie.

Dal suo arrivo al Milan, Amorim lo ha utilizzato prevalentemente come mediano, prima di impiegarlo anche come esterno destro. Contro il Genoa, però, è arrivata una nuova soluzione: Musah è stato schierato dall’inizio sulla sinistra all’interno di una difesa particolarmente mobile.

Milan, la difesa mobile studiata da Amorim

L’idea tattica proposta contro il Genoa prevedeva una linea difensiva a quattro nella quale proprio Musah aveva il compito di spingersi in avanti durante la fase di possesso. In questo modo, gli altri tre difensori potevano rimanere maggiormente coinvolti nella costruzione, mentre lo statunitense occupava una posizione più avanzata.

Una soluzione particolarmente interessante se si considera la possibilità di schierare contemporaneamente una batteria offensiva molto ricca di talento. La formazione del Milan potrebbe infatti prevedere giocatori come Moreira, Pulisic, Ramos e Cissé, rendendo necessario trovare il giusto equilibrio tra qualità offensiva e copertura degli spazi.

Milan, Musah a sinistra può essere la soluzione

La scelta di Amorim, sottolineata dalla Gazzetta dello Sport, può essere considerata coraggiosa, soprattutto per il tipo di struttura offensiva che il Milan potrebbe adottare. Allo stesso tempo, la duttilità e la capacità di coprire grandi porzioni di campo di Musah rendono comprensibile l’esperimento.

Il centrocampista americano può infatti garantire corsa, intensità e occupazione degli spazi, caratteristiche preziose in un sistema nel quale gli equilibri possono cambiare rapidamente durante la partita. Proprio per questo, la soluzione sperimentata contro il Genoa potrebbe non essere rimasta un semplice esperimento.

LEGGI ANCHE – Ultimissime Milan Live, notizie del giorno | LIVE Tempo reale

Milan, Amorim ha trovato una nuova arma tattica?

La vera novità per il Milan potrebbe quindi essere rappresentata dalla possibilità di utilizzare Musah a sinistra come elemento di raccordo tra fase difensiva e offensiva. La sua capacità di interpretare più ruoli permette ad Amorim di modificare l’assetto della squadra senza necessariamente ricorrere a sostituzioni.

Come evidenziato dalla Gazzetta dello Sport, questa soluzione potrebbe addirittura diventare «la» soluzione per il tecnico portoghese. Molto dipenderà dalle prossime partite, ma la duttilità di Musah offre al Milan una nuova possibilità tattica da sfruttare nella seconda parte della stagione.