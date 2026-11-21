Milan Frosinone, le novità dall’infermeria per Amorim: Maignan va verso il recupero, Pavlovic resta in dubbio

È il giorno della verità in casa Milan in vista della sfida contro il Frosinone, in programma domani, domenica 22 novembre, alle ore 18 a San Siro. A tenere banco sono soprattutto le condizioni di Mike Maignan e Strahinja Pavlovic, entrambi alle prese con problemi fisici che hanno condizionato gli ultimi giorni di lavoro. Secondo quanto riferito da Tuttosport, le sensazioni sui due giocatori sono però differenti e il quadro potrebbe essere definito proprio nelle prossime ore.

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Sul fronte Maignan filtra un certo ottimismo. Il portiere francese si è infortunato durante gli impegni con la nazionale contro la Turchia, ma le indicazioni raccolte dopo gli ultimi allenamenti lasciano pensare a un suo possibile impiego contro il Frosinone. La decisione definitiva spetterà comunque a Ruben Amorim, chiamato a valutare le condizioni del proprio capitano prima di dare il via libera alla sua presenza nell’undici titolare.

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Milan-Frosinone, Maignan verso la conferma tra i pali

Le sensazioni riportate da Tuttosport indicano dunque Maignan come il giocatore maggiormente vicino al recupero. Non dovrebbero esserci particolari ostacoli alla sua presenza a San Siro, anche se l’ultima parola spetterà allo staff tecnico e al diretto interessato. Per Amorim sarebbe un recupero importante, considerando il ruolo del francese negli equilibri della squadra e la sua leadership all’interno dello spogliatoio.

Situazione decisamente più prudente, invece, per Pavlovic. Il difensore serbo ha nuovamente svolto una parte dell’allenamento insieme al gruppo, ma non avrebbe ancora completamente superato il problema fisico che lo condiziona da alcune settimane. Il fastidio è legato al colpo rimediato durante il derby e, nonostante i progressi, il centrale non sarebbe ancora al cento per cento.

Milan-Frosinone, Pavlovic verso la panchina

Proprio per questo motivo, la soluzione più probabile per Pavlovic sembra essere quella della panchina precauzionale. Il Milan potrebbe infatti decidere di non correre rischi e concedere al difensore un ulteriore turno di riposo, con l’obiettivo di averlo nelle migliori condizioni possibili per le partite successive.

In caso di forfait iniziale del serbo, Diawara dovrebbe essere confermato nel trio difensivo scelto da Amorim. Resta invece aperto il ballottaggio sulla fascia sinistra, dove il tecnico dovrà scegliere tra Davide Bartesaghi e Pervis Estupiñán. Sono queste, dunque, le principali valutazioni ancora da sciogliere alla vigilia della partita.

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Milan-Frosinone, Gabbia resta ai box e ricorda Baresi

Tra i giocatori ancora indisponibili figura invece Matteo Gabbia, che prosegue il proprio percorso di recupero. Il difensore rossonero è stato protagonista anche di un momento particolarmente significativo nella giornata di ieri, quando gli è stato consegnato il premio Glgs alla memoria di Franco Baresi.

In quell’occasione Gabbia ha ricordato il peso avuto dall’ex capitano nella storia del Milan e nella crescita delle nuove generazioni di calciatori rossoneri: «Baresi è stato una figura fondamentale per tutta la società Milan, per noi ragazzi che stiamo cercando di essere alla sua altezza, e soprattutto per tutte quelle persone che mi hanno raccontato delle sue partite. Per me è sempre emozionante sentire parlare di Franco e di ciò che ha fatto con questi colori, come giocatore e come uomo».

Alla vigilia di Milan-Frosinone, dunque, le attenzioni sono concentrate soprattutto sulle condizioni di Maignan e Pavlovic. Il portiere francese sembra avviato verso il recupero, mentre per il difensore serbo la cautela resta la linea principale: Amorim potrebbe preferire non rischiarlo, affidandosi a Diawara e preservandolo per i prossimi appuntamenti.