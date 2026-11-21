Ceccarini fa il punto sulle strategie del Milan tra finestra invernale e prossima estate: dal difensore fino a centrocampo e attacco. E su Bruno Fernandes dice questo

Il Milan non vuole limitarsi a recitare un ruolo da protagonista in campionato, ma si prepara a infiammare anche le prossime sessioni di calciomercato. A tracciare la mappa completa delle manovre rossonere tra gennaio e giugno è stato Niccolò Ceccarini, che nel suo consueto editoriale su TMW ha illustrato la linea ambiziosa tracciata da Gerry Cardinale, deciso a effettuare investimenti importanti tanto per il presente quanto per il futuro al fine di consegnare a Ruben Amorim una rosa capace di lottare al più presto per lo scudetto.

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La priorità difensiva per gennaio: maxi-investimento su Gonçalo Inácio e le alternative

Per l’imminente finestra invernale l’urgenza principale riguarda il reparto arretrato. Il profilo in cima alle preferenze della dirigenza di via Aldo Rossi resta quello di Gonçalo Inácio dello Sporting Lisbona — centrale mancino portoghese che lo stesso Amorim conosce alla perfezione. Il club rossonero è pienamente consapevole che per strapparlo ai lusitani occorrerà mettere sul piatto 40 milioni di euro, cifra che il Milan è pronto a stanziare pur sapendo che molto dipenderà dalla resistenza e dalla volontà della società biancoverde. Proprio per questo motivo restano vive e monitorate alcune alternative di prospettiva: Sylla dell’Union Saint-Gilloise, Ganiou del Lens e Reggiani del Borussia Dortmund.

I piani per l’estate: Tresoldi per l’attacco, Stiller per il dopo-Modrić e la suggestione Bruno Fernandes

Parallelamente alle mosse immediate, il management milanista sta già impostando una campagna estiva mirata a innalzare sensibilmente il tasso tecnico complessivo, articolata su due obiettivi ben definiti e un vero e proprio sogno di mercato. Per il reparto offensivo i riflettori sono accesi da tempo su Nicolò Tresoldi: appare quasi impossibile che il Club Brugge apra a una cessione già a gennaio, motivo per cui i rossoneri stanno lavorando in anticipo per battere la folta concorrenza e presentarsi in pole position a giugno.

A centrocampo, invece, servirà un innesto di spessore internazionale in grado di raccogliere l’eredità e compensare il probabile addio di Luka Modrić. L’identikit ideale porta ad Angelo Stiller, classe 2001 dello Stoccarda e nel giro della nazionale tedesca: un regista dalle caratteristiche molto simili a quelle del campione croato, seguito da diversi top club europei e blindato da una clausola rescissoria da 40 milioni di euro.

Infine, la grande suggestione porta il nome di Bruno Fernandes: il capitano del Manchester United è in scadenza di contratto e deve ancora sciogliere le riserve sul proprio futuro. L’ottimo rapporto che lo lega a Ruben Amorim, unito al desiderio del fantasista portoghese di tornare a giocare in Serie A, ha spinto il Milan a posizionarsi immediatamente alla finestra, pronto a cogliere al volo una potenziale occasione a parametro zero.