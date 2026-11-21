Baldini analizza il momento del giovane centravanti spiegando il lavoro psicologico svolto in Nazionale e lasciando al club ogni scelta sul futuro

Il futuro del Milan e della Nazionale italiana passa anche dalla crescita dei giovani talenti rossoneri impegnati con l’Italia Under 21. Intervistato questa mattina dalle colonne de La Gazzetta dello Sport, il commissario tecnico degli Azzurrini Silvio Baldini si è soffermato su Francesco Camarda, Alphadjo Cisse e Davide Bartesaghi, tre profili che sta allenando in Nazionale e che rappresentano un patrimonio prezioso tanto per il club di via Aldo Rossi quanto per l’intero movimento azzurro.

LEGGI ANCHE: Le ultimissime di casa Milan

Il confronto con Camarda: «Un dialogo da nonno a nipote per fargli ritrovare il divertimento»

Sollecitato in particolare sul rendimento di Camarda — apparso più libero e incisivo in maglia azzurra rispetto alle difficoltà incontrate in questa fase nel Milan — Baldini ha raccontato il percorso umano e psicologico condiviso con il classe 2008 per aiutarlo a scrollarsi di dosso la pressione:

«Posso solo parlare del lavoro che facciamo insieme. Ci ho parlato a lungo, gli ho dedicato tempo, mi sono fatto spiegare le sue preoccupazioni, il suo timore di non riuscire a esprimersi come vorrebbe. Ho ricambiato raccontandogli episodi miei, della mia vita, di come ne sono venuto fuori. Un dialogo non da ct-giocatore ma da figlio, anzi nipote quale potrebbe essere, e nonno: col cuore. Non mi interessano le prestazioni fini a se stesse, ci saranno se si sentirà nel posto giusto. Cerco di fargli capire che lo vedo, lo seguo in tanti piccoli gesti: è un ragazzo coscienzioso che non deve diventare ossessionato dal traguardo, ma vivere il calcio per quello che è, un divertimento. Se invece che un divertimento diventa un esame, allora ti preoccupa, e se ti preoccupa non ti diverte più e non ti fa rendere al massimo».

L’ipotesi prestito e l’investitura: «A diciotto anni è già un campione che deve finire di maturare»

Alla domanda sull’opportunità di lasciare temporaneamente il Milan per trovare maggiore spazio e serenità altrove, il commissario tecnico ha preferito non entrare nelle scelte di mercato, pur sottolineando quanto la continuità di impiego sia fondamentale per completare il percorso di crescita di un attaccante che considera già di altissimo livello:

«In questo non intervengo. Ci sono società, agenti, famiglia: loro sanno quale sarà la strada migliore per lui. Ricordiamoci che ha diciotto anni, gioca nel Milan, in Under 21 e con me è venuto anche nelle due partite in Nazionale maggiore. Chiaro che più gioca, meglio è per il Milan e per tutti. Parliamo di un grande giocatore, un campione per me, che deve finire la sua maturazione: sta ancora crescendo, già vede benissimo la porta e si sacrifica per la squadra».