Il centrocampista portoghese della Fiorentina racconta il legame profondo con l’ex tecnico ai tempi di Lisbona e spiega perché il trasferimento in rossonero non è andato in porto

Un retroscena di calciomercato estivo che lega direttamente Ruben Amorim e il Milan a Pedro Gonçalves. Il centrocampista portoghese, approdato alla Fiorentina nell’ultima sessione estiva in prestito dallo Sporting CP, ha rilasciato un’intervista al quotidiano portoghese Record in cui ha ripercorso sia il rapporto umano e tecnico costruito con il tecnico oggi sulla panchina rossonera, sia l’attesa vissuta sul mercato davanti alla prospettiva di ritrovarlo a Milano.

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Il legame con Ruben Amorim: «Un rapporto stretto e un bagaglio calcistico enorme»

Richiamato a commentare l’esperienza condivisa allo Sporting con Ruben Amorim, Pedro Gonçalves ha descritto un intesa che andava oltre il campo, aiutando spesso l’allenatore a sciogliere le tensioni nei momenti più delicati e assorbendo concetti chiave per la propria crescita calcistica:

«A livello personale mi piaceva molto. Sentivo che avevamo un ottimo rapporto, molto stretto. Spesso lo aiutavo a stemperare la tensione nei momenti di maggiore stress. Mi ha trasmesso un bagaglio calcistico enorme. Gran parte di ciò che so oggi lo devo a lui: i movimenti, il gioco di prima, la capacità di capire quali spazi occupare, e cosi via. Ma su cosa pensi mister Amorim in questo momento, onestamente, non ne ho la minima idea».

Il retroscena estivo sul Milan: «Ho aspettato un po’ di più, ma l’opportunità non si è concretizzata»

Sul fronte mercato, l’esterno e centrocampista offensivo viola ha ammesso di aver rallentato le proprie scelte estive proprio perché le era stata prospettata la possibilità di ricongiungersi con Amorim al Milan, pur chiarendo di non aver mai avuto la certezza dell’operazione e ribadendo la propria soddisfazione per l’approdo a Firenze:

«Se la possibilità di raggiungere Ruben Amorim mi ha spinto ad aspettare un po’ di più prima di decidere del mio futuro? A dire il vero, sì. Ho aspettato un po’ più a lungo perché mi era stata prospettata questa eventualità. Ho atteso il tempo necessario, ma alla fine l’opportunità non si è concretizzata. Comunque sono qui alla Fiorentina e, come ho già detto, sono davvero felice».