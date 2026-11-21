Milan Frosinone, i rossoneri affrontano una delle rivelazioni del campionato: il gioco di Alvini, i protagonisti e i numeri di una squadra che sogna l’Europa

Il Milan di Ruben Amorim si prepara a tornare in campo dopo la sosta per le nazionali. Domenica 22 novembre, alle ore 18:00, i rossoneri ospiteranno a San Siro il Frosinone, formazione che rappresenta una delle sorprese più interessanti di questa prima parte della Serie A 2026/2027. Guai, però, a considerare quella contro i ciociari una partita dall’esito scontato. La squadra allenata da Massimiliano Alvini ha dimostrato di poter mettere in difficoltà anche avversari tecnicamente superiori, costruendo un’identità precisa e valorizzando diversi elementi della propria rosa.

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Frosinone, Alvini ha costruito una squadra coraggiosa e offensiva

Il grande protagonista della crescita del Frosinone è senza dubbio Massimiliano Alvini, tecnico che ha guidato i giallazzurri alla promozione dalla Serie B e che sta confermando le proprie idee anche nella massima categoria.

Il sistema di riferimento è il 4-2-3-1, modulo che consente ai ciociari di sfruttare la qualità dei trequartisti e la rapidità degli esterni offensivi. La filosofia di Alvini si basa su un pressing aggressivo, marcature orientate sull’uomo e una particolare attenzione agli attacchi in profondità.

Il Frosinone non ha bisogno di dominare il possesso per essere pericoloso. Preferisce spesso recuperare rapidamente il pallone e verticalizzare, mettendo in difficoltà gli avversari attraverso transizioni offensive e improvvisi cambi di ritmo.

Questa interpretazione del calcio ha reso i giallazzurri una formazione imprevedibile, ma anche vulnerabile quando gli avversari riescono a superare la prima pressione.

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Frosinone, da Raimondo a Calò: i giocatori che possono mettere in difficoltà il Milan

Tra gli elementi più pericolosi spicca Antonio Raimondo, attaccante che ha già realizzato 8 gol nelle prime 11 giornate. Il classe 2004 è stato uno dei principali trascinatori della squadra, dimostrando concretezza negli ultimi metri. Domani però sarà assente per infortunio.

Un altro protagonista assoluto è Giacomo Calò, centrocampista fondamentale per la costruzione del gioco. Il regista ha segnato 5 reti, distinguendosi anche per la qualità sui calci piazzati e per la capacità di accompagnare la manovra offensiva.

Grande attenzione merita anche Farès Ghedjemis, esterno capace di creare superiorità numerica attraverso il dribbling. Sulla trequarti, invece, Romano Schmid rappresenta un riferimento per collegare centrocampo e attacco, mentre Giorgi Kvernadze aggiunge imprevedibilità e capacità realizzativa.

In vista della sfida di San Siro, Daniel Bîrligea è indicato come possibile riferimento offensivo dal primo minuto.

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Frosinone, una stagione sorprendente: 20 punti e una classifica che fa sognare

I numeri raccontano perfettamente l’ottimo avvio del Frosinone. Dopo undici giornate, la formazione di Alvini occupa il sesto posto in classifica con 20 punti, frutto di sei vittorie, due pareggi e tre sconfitte.

Particolarmente significativo il rendimento offensivo, con 24 gol realizzati, dato che testimonia la mentalità propositiva della squadra.

Tra i risultati più importanti figurano il successo per 3-0 sul campo della Fiorentina, il 2-0 contro il Como, il pirotecnico 4-4 con l’Atalanta e il 5-1 rifilato al Lecce.

Nell’ultima giornata prima della sosta, tuttavia, è arrivata la sconfitta per 1-0 contro il Cagliari. Un risultato che ha interrotto una serie positiva e che potrebbe aumentare la voglia di riscatto dei ciociari.

Milan-Frosinone, Amorim è avvisato: serviranno attenzione e qualità

Per il Milan sarà fondamentale interpretare la partita con intelligenza, evitando di concedere spazi alle ripartenze avversarie. Il Frosinone ha già dimostrato di poter colpire con continuità quando trova campo aperto e dispone di giocatori capaci di trasformare rapidamente un recupero difensivo in un’occasione da gol.

La squadra di Amorim dovrà sfruttare la propria superiorità tecnica senza perdere equilibrio, soprattutto nella gestione delle seconde palle e delle transizioni.

Il rischio maggiore sarebbe quello di sottovalutare una neopromossa che, almeno finora, ha dimostrato di meritare pienamente la posizione occupata in classifica.

San Siro sarà un esame importante per entrambe: il Milan vuole continuare la propria rincorsa alle prime posizioni, mentre il Frosinone cerca un risultato di prestigio che possa confermare quanto di buono costruito in questi primi mesi.