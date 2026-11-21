Nella seconda parte dell’intervista concessa questa mattina a La Gazzetta dello Sport, Silvio Baldini incorona Davide Bartesaghi tra i migliori giocatori mai allenati nel ruolo e rilancia le ambizioni dell’Italia Under 21

Dopo aver raccontato il rapporto umano con Francesco Camarda e la crescita di Alphadjo Cisse, nella seconda parte della sua intervista odierna a La Gazzetta dello Sport il commissario tecnico dell’Italia Under 21 Silvio Baldini ha dedicato parole di profonda stima anche a Davide Bartesaghi, analizzandone la duttilità tra club e Nazionale e fissando i grandi traguardi futuri degli Azzurrini.

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Il ruolo e le qualità di Bartesaghi: «Per l’Under 21 è un lusso, se parte a 50 metri dalla porta si esprime al meglio»

Interrogato sulla posizione ideale per il classe 2005 — impiegato con maggiore vocazione difensiva in Azzurro rispetto all’utilizzo più avanzato o a tutta fascia nel Milan — Baldini ha sottolineato come la completezza fisica, tecnica e caratteriale di Bartesaghi lo renda un profilo preziosissimo in qualsiasi contesto di Serie A:

«Davide è uno dei migliori giocatori nel ruolo che ho allenato in tanti anni, è bravo, molto professionale, maturo, introverso ma aperto e non è una contraddizione: è per dire che ha in se un potenziale enorme e me lo dimostra ogni volta che viene con noi. Fossi un allenatore qualsiasi di Serie A lo porterei con me. Per l’Under 21 Bartesaghi è un lusso. Gioca con il cuore, con passione, intelligenza oltre ad avere doti tecniche, fisiche e di corsa di alto livello: può giocare in tutti i ruoli della fascia, per me se parte a 50 metri dalla porta può esprimersi al meglio».

L’orgoglio per la panchina azzurra e il traguardo Europeo-Olimpiade

Sulla spinta e l’impatto sulla corsia mancina mostrati dal giovane rossonero anche in ottica continentale, Baldini ha chiuso rivendicando il valore del proprio incarico e rilanciando con determinazione gli obiettivi a lungo termine del gruppo Under 21:

«È un dono divino essere in questo ruolo: ragazzi e famiglia sono la cosa più cara che ho. Scegliere chi mandare in tribuna è la parte più dura. Ho detto di voler vincere Europeo e Olimpiade: lavoreremo il doppio per provarci».