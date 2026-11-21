Il futuro di Virgil van Dijk resta uno dei temi più affascinanti da osservare in vista della prossima estate. Intervistato da Sky UK, il difensore olandese — legato al Liverpool fino a giugno 2027 con il rinnovo non ancora sbloccato — ha affrontato l’ipotesi di lasciare Anfield al termine della stagione, un profilo che il Milan monitora da diversi mesi come autentico sogno per alzare ulteriormente il livello di leadership ed esperienza internazionale a disposizione di Ruben Amorim.

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Pur riconoscendo il forte impatto emotivo che avrebbe un eventuale addio dopo un ciclo così importante con il Liverpool, van Dijk ha ribadito la propria filosofia di restare concentrato sul presente senza spingersi troppo in là con le previsioni:

«Addio? Sarebbe emozionante perché è stato un periodo incredibile. Ma non guardo troppo lontano nel futuro e questo, a mio avviso, è stato anche uno dei piccoli segreti per avere successo. Non lo cambierò neanche ora. Qualunque cosa accada, accada. Vedremo».