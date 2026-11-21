Rinnovo Rabiot Milan, il centrocampista è una priorità assoluta per Cardinale: contatti avviati con l’entourage e apertura sull’adeguamento dell’ingaggio

Dopo aver definito i rinnovi contrattuali di Strahinja Pavlovic e Christian Pulisic durante questa prima parte di autunno, il Milan ha individuato un nuovo obiettivo prioritario per il futuro della squadra. In cima all’agenda di Gerry Cardinale e della dirigenza rossonera figura infatti il rinnovo di Adrien Rabiot, considerato uno degli elementi imprescindibili del progetto tecnico guidato da Ruben Amorim.

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Il centrocampista francese rappresenta un punto di riferimento per la formazione rossonera, tanto da essere ritenuto difficilmente sostituibile dall’allenatore. Proprio per questo motivo, Cardinale vuole accelerare i tempi e raggiungere un accordo che permetta al club di trattenere il giocatore a lungo.

Rinnovo Rabiot Milan, dialoghi positivi con Véronique: Cardinale pronto a intervenire

Secondo quanto appreso in esclusiva dalla redazione di Milannews24, i contatti tra Gerry Cardinale, il team mercato del Milan e l’entourage di Adrien Rabiot, rappresentato dalla madre-agente Véronique, stanno procedendo positivamente.

Un recente incontro tra le parti si è svolto alla vigilia del derby contro l’Inter, sfida nella quale il centrocampista francese si è poi rivelato decisivo.

La volontà di Rabiot è quella di proseguire la propria avventura in rossonero, mentre resta da trovare l’intesa definitiva sui termini economici e sulla durata del nuovo contratto. Il Milan sarebbe disposto anche a riconoscergli un adeguamento dell’ingaggio pur di garantirsi la sua permanenza nel lungo periodo.

La presenza sempre più frequente di Cardinale a Milano potrebbe favorire un’ulteriore accelerazione della trattativa, con l’obiettivo di arrivare alla fumata bianca.