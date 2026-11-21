Calciomercato Milan, Matteo Moretto analizza le dichiarazioni di Cardinale: investimenti a gennaio, Inacio resta il primo obiettivo per la difesa. E su Endrick…

Il Milan si prepara a vivere una sessione invernale di mercato da protagonista. Le recenti dichiarazioni di Gerry Cardinale, rilasciate all’uscita da Milanello, hanno confermato la volontà della proprietà rossonera di intervenire sulla rosa durante il mese di gennaio, puntando su operazioni mirate e sostenibili. A commentare le parole del numero uno di RedBird è stato Matteo Moretto, intervenuto attraverso un video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano. L’esperto di mercato si è soffermato soprattutto sui possibili investimenti del club, sulla pista Gonçalo Inacio e sulla situazione legata a Endrick.

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Calciomercato Milan, Moretto sugli investimenti di Cardinale

INVESTIMENTI A GENNAIO – «Cardinale ha fatto capire di essere pronto a determinati investimenti. Investimenti importanti. Ha detto: “Spenderemo, ma lo faremo in modo intelligente”. Di comune accordo con Amorim e con il neo entrante Krosche si cercherà di trovare dei profili che possano andar bene al 100%, che possano cascare a pennello. Cardinale dice: “Non faremo nessuna scelta di cui non saremo convinti”. Il Milan sarà attivo per quanto riguarda il mercato di gennaio. Abbiamo parlato di Gonçalo Inacio, difensore centrale che il Milan sta trattando da diverso tempo e che continuerà a trattare: resta il primissimo nome per la difesa nonostante una valutazione elevata. È un calciatore che convince tutte le parti in causa. Ha parlato di investimenti, ma di investimenti in modo oculato».

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Calciomercato Milan, Inacio resta il primo nome per rinforzare la difesa

Le indicazioni fornite da Moretto confermano dunque l’interesse del Milan per Gonçalo Inacio, individuato come principale obiettivo per il reparto arretrato. Nonostante la valutazione elevata, il difensore continua a mettere d’accordo le diverse componenti della società rossonera. La dirigenza intende proseguire i contatti, mantenendo comunque un approccio prudente dal punto di vista economico.

Calciomercato Milan, Moretto su Endrick: attenzione alla concorrenza della Roma

LA SITUAZIONE DI ENDRICK – «Ci sono stati incontri e chiamate in questi giorni per quanto riguarda la pianificazione del mercato di gennaio. Gonçalo Inacio te lo tengo come nome caldo. E Cardinale ha parlato anche di Endrick. Ha detto: “È un altro nome che gira. Il nostro progetto va oltre un singolo calciatore. Lui ovviamente è tra i migliori giocatori al mondo, se non il migliore, nel suo ruolo. Lo rispetto tanto. Vedremo cosa succederà sul mercato”. È da tanto tempo che parliamo di Endrick e Milan. Le parole di Cardinale dimostrano come i rossoneri siano attratti da questa opzione. Occhio sempre alla volontà di José Mourinho, che lo vede come un calciatore importante per completare la rosa. Anche la Roma ha mantenuto vivi i contatti e ha cercato di strappare il sì del giocatore in anticipo in queste settimane. Il Milan ha un ottimo rapporto con ROC Nation, agenzia di procure del calciatore. Non ho mai detto che Endrick non voglia andare al Milan. Ho semplicemente detto, e ribadisco, che Roma e Milan sono in piena corsa per provare a capire… Sono pronte. Qualora il Real Madrid lo dovesse far partire entrambi i club sono pronti ad andare su di lui».