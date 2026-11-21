Milan, Youssouf Fofana protagonista con il Siviglia nel derby contro il Betis: il francese convince anche in posizione avanzata. E sul futuro…

Youssouf Fofana continua a mettersi in evidenza con la maglia del Siviglia. Il centrocampista francese, trasferitosi in Spagna durante l’ultima sessione estiva di calciomercato, è stato protagonista di una prestazione convincente nel derby contro il Betis, terminato 1-1. Un’altra prova positiva per l’ex Milan, ormai diventato un elemento importante nello scacchiere tattico di Luis García Plaza.

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Milan, Fofana protagonista nel derby di Siviglia

Come riportato da Calciomercato.com, Fofana ha iniziato la partita accanto a Lucien Agoumé, salvo poi avanzare progressivamente il proprio raggio d’azione fino a ricoprire il ruolo di trequartista alle spalle di Lucas Stassin.

Il francese si è reso pericoloso in diverse occasioni, sfiorando il gol sia nel primo tempo che nella ripresa. La sfida si è conclusa sull’1-1 grazie al pareggio di Kike Salas nei minuti di recupero, dopo il vantaggio firmato da Antony.

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Milan, i numeri di Fofana in Spagna

Il centrocampista ha collezionato 10 presenze in Liga, di cui 9 da titolare, mettendo a referto un gol contro il Barcellona e tre assist.

Numeri che testimoniano il suo positivo inserimento nella formazione andalusa, dove ha conquistato la fiducia dell’allenatore.

Milan, quale futuro per Fofana?

Ceduto al Siviglia il primo settembre attraverso la formula del prestito secco, senza diritto di riscatto, Fofana dovrebbe tornare a Milano la prossima estate.

Il suo contratto con il Milan scadrà il 30 giugno 2028 e, al momento, un eventuale rinnovo appare complicato. La società rossonera dovrà quindi valutare il futuro del francese, escluso dal progetto tecnico di Ruben Amorim durante l’estate.