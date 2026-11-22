Pulisic al centro del progetto di Amorim: nessuno come lui tra le linee. Lo statunitense è il giocatore chiave del suo Milan

Nel Milan di Ruben Amorim c’è un giocatore che, più di altri, sembra non avere un vero sostituto all’interno della rosa: Christian Pulisic. Alla vigilia della sfida contro il Frosinone, l’allenatore portoghese ha sottolineato la particolare importanza dell’attaccante statunitense negli equilibri offensivi della squadra, individuando nelle sue caratteristiche un elemento difficilmente replicabile.

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Il punto evidenziato da Amorim riguarda soprattutto la capacità di Pulisic di muoversi tra le linee. Secondo il tecnico, il Milan non dispone al momento di un altro giocatore in grado di garantire lo stesso tipo di movimenti e di interpretare quella zona di campo con caratteristiche analoghe. Una peculiarità che rende l’americano particolarmente importante all’interno del sistema rossonero.

Milan, Pulisic è l’elemento che Amorim non vuole perdere

Il peso di Pulisic nel sistema del Milan è emerso anche nelle ultime partite europee. Amorim ha spiegato che la squadra ha avvertito la sua assenza proprio perché le sue caratteristiche non sono facilmente sostituibili.

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La centralità dell’americano non dipende quindi soltanto dai gol o dagli assist, ma anche dalla capacità di occupare gli spazi e collegare i reparti. Pulisic può ricevere tra le linee, combinare con i compagni e offrire una soluzione costante durante lo sviluppo della manovra offensiva.

Milan, la duttilità di Pulisic è un’arma importante

Nel sistema di Amorim, la possibilità di avere giocatori capaci di occupare zone differenti del campo rappresenta un elemento importante. Pulisic può infatti muoversi senza offrire agli avversari riferimenti completamente statici e questa caratteristica gli permette di diventare un punto di riferimento prezioso nella fase offensiva.

Il suo contributo assume ancora maggiore rilevanza considerando le difficoltà evidenziate dallo stesso allenatore portoghese nella costruzione delle azioni. Il Milan deve riuscire a raggiungere con maggiore continuità l’ultimo terzo di campo e avere un giocatore capace di muoversi tra le linee può aiutare la squadra ad aumentare la qualità della manovra.

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Milan, Pulisic può aiutare anche Ramos

Il discorso si collega anche al momento di Gonçalo Ramos. Se il Milan vuole mettere il proprio centravanti nelle condizioni migliori per ritrovare il gol, la presenza di Pulisic può diventare particolarmente importante per aumentare la qualità dei rifornimenti offensivi e creare maggiori situazioni pericolose.

Per Amorim, dunque, Pulisic rappresenta oggi un giocatore difficilmente sostituibile. Come emerge dall’analisi fatta dal Corriere dello Sport, il valore dell’americano non è legato soltanto alla produzione offensiva individuale, ma soprattutto alla sua capacità di muoversi tra le linee e creare connessioni nella manovra. Una caratteristica che il Milan dovrà sfruttare al massimo nel prosieguo della stagione.