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Milan Frosinone LIVE: sintesi, cronaca, moviola e risultato del match valido per la 12a giornata di Serie A in programma alle 18
Alle 18 in campo a San Siro, Milan-Frosinone, match valido per la 2a giornata di Serie A. Segui con noi di Milannews24 la diretta dell’incontro.
Milan Frosinone: sintesi e moviola
Milan Frosinone, IL TABELLINO
FORMAZIONI UFFICIALI
Milan-Frosinone, il pre-partita
16:30 – Tandem di centrocampo composto da Modric e Musah, Rabiot più avanzato
14:30 – Pulisic confermato dal primo minuto
13:30 – Maignan pienamente recuperato e titolare
12:30 – Diawara favorito su Pavlovic al centro della difesa