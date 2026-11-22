Amorim, allenatore rossonero, è intervenuto ai microfoni di Dazn e Sky Sport a pochi minuti dal fischio d’inizio di Milan Frosinone

Ruben Amorim, a pochi minuti dal fischio d’inizio del match tra Milan e Frosinone, sfida valevole per la dodicesima giornata della Serie A 2026/27, è intervenuto ai microfoni di Dazn e Sky Sport. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni.

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SULLA PRESENZA DI CARDINALE – «È molto importante per tutti. È una responsabilità avere il proprietario sempre vicino a noi. Stiamo cercando di prestare attenzione per migliorare. Ora dobbiamo vincere».

SUL FROSINONE – «Guardando le partite del Frosinone posso dire che è una squadra molto difficile da affrontare. Abbiamo avuto parecchio tempo per preparare questa partita. Ho notato che hanno quattro centrali, alle volte giocano così, altre no, quindi bisogna prestare attenzione anche a questo».

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IL 4-2-3-1 E’ DIVENTATO IL MODULO DI QUESTO MILAN? – «Per oggi si, vedremo per le altre».

SULLE SORPRESE TATTICHE DEL FROSINONE – «È strano vederlo. Cercheremo di capire subito visto che è la prima volta che giocano così, ma è come ho detto tante settimane fa: gli allenatori sono davvero intelligenti e sanno come adattarsi all’avversario. C’è molta conoscenza in questo campionato ed è divertente, ma l’altra faccia della medaglia è che dobbiamo essere pronti a tutto».

SUL REPARTO OFFENSIVO – «Abbiamo bisogno di tempo per allenare questo aspetto e a volte cambiamo un po’ perché abbiamo avuto degli infortuni che hanno modificato il nostro modo di giocare. Quindi ci serve tempo per lavorare su ogni principio. Le caratteristiche dei giocatori sono importanti, ma Rabiot è un giocatore che può portare gol, Pulisic può portare gol, Moreira può portare gol e lo ha dimostrato contro l’Inter. Quindi contano più i principi della squadra, la rotazione della squadra, che le caratteristiche dei giocatori».

SUI MIGLIORAMENTI DELLA SQUADRA – «Penso che dobbiamo vederlo durante la partita: difficile dirlo adesso. Potrete vederlo in campo: possiamo fare meglio nelle corse all’indietro e sulle posizioni».