Formazioni ufficiali Milan Frosinone, le scelte di Ruben Amorim e Alvini per il match giocato allo Stadio San Siro

Sono ufficiali le formazioni di Milan-Frosinone, match valido per la dodicesima giornata di Serie A in programma oggi, domenica 22 novembre 2026 alle 18:00 allo stadio San Siro. La sfida mette di fronte due squadre in piena zona europea — con il Milan a 24 punti e il Frosinone a 20 prima del fischio d’inizio — in un incrocio ad alta intensità tattica e con diversi temi da seguire anche in ottica mercato.

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Le scelte di Ruben Amorim: 4-4-1-1 con Diawara dietro e Rabiot alle spalle di Ramos

Ruben Amorim disegna il Milan con un 4-4-1-1 che vede Maignan tra i pali e una linea difensiva composta da Gila, De Winter, Diawara e Bartesaghi, lasciando Pavlovic e Estupinan in panchina insieme a giovani e alternative come Comotto, Jashari, Cisse e Camarda.

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In mezzo al campo spazio a Musah e Modric con Moreira e Pulisic sulle corsie esterne. Sulla trequarti agisce Rabiot a supporto del riferimento offensivo Ramos.

Le scelte di Massimiliano Alvini: Calvani titolare, tridente con Schmid, Ghedjemis e Kvernadze

Massimiliano Alvini risponde con un 3-4-1-2 che schiera Palmisani in porta e il terzetto difensivo formato da Cittadini, Calvani e Monterisi: per Gabriele Calvani — seguito da vicino dagli osservatori rossoneri — arriva dunque la maglia da titolare nella cornice di San Siro.

Sulle fasce agiscono Oyono e Tchato, con Calò e Masini in mezzo al campo; Schmid rifinisce alle spalle della coppia offensiva composta da Ghedjemis e Kvernadze, mentre Birligea e Zerbin partono dalla panchina.

MILAN (4-4-1-1): Maignan; Gila, De Winter, Diawara, Bartesaghi; Moreira, Musah, Modric, Pulisic; Rabiot; Ramos. A disp.: Pittarella, Torriani, Estupinan, Hutchinson, Comotto, Jashari, Pavlovic, F. Terracciano, Cisse, Camarda. All. Amorim

FROSINONE (3-4-1-2): Palmisani; Cittadini, Calvani, Monterisi; Oyono, Calò, Masini, Tchato; Schmid; Ghedjemis, Kvernadze. A disp.: Pisseri, Desplanches, Amey, Birligea, Cichella, Zerbin, Akpoguma, El Azzouzi, Fini, Hasa, Terzic, Fayed, Bobcek. All. Alvini