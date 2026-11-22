Il club emiliano è in prima fila in cadetteria per il centrocampista classe 2008, mentre in massima serie resta vivo l’interesse del Genoa in vista della finestra di gennaio

Il Milan dovrà sciogliere più di un nodo nella prossima sessione di calciomercato invernale non soltanto sul fronte Francesco Camarda, ma anche per Christian Comotto. Il giovane centrocampista classe 2008, fin qui impiegato col contagocce in questa prima parte di stagione dopo aver maturato continuità l’anno scorso in prestito allo Spezia, è al centro di valutazioni mirate per garantirgli il giusto percorso di crescita.

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L’aggiornamento di Luca Cilli: Modena in pole in Serie B

A fare il punto sulla situazione del talento rossonero è Luca Cilli, giornalista di Sportitalia, che ha evidenziato come in cadetteria il Modena sia la società più decisa sulle tracce del calciatore, pur lasciando aperta anche l’ipotesi di un prestito nella massima serie:

«Su Comotto del Milan in Serie B il club maggiormente interessato è il Modena. Il Milan potrebbe anche optare per un prestito in Serie A (piace molto al Genoa) ma nel caso in cui dovesse decidere che il percorso migliore per il calciatore è quello legato a un trasferimento in B il Modena c’è».

Due strade per il mercato di gennaio: Serie B o Serie A

Le prossime settimane saranno decisive per capire quale soluzione offra le maggiori garanzie di minutaggio e maturazione a Comotto. Da un lato c’è la pista Modena, pronta ad accoglierlo in Serie B qualora la dirigenza rossonera — in sintonia con lo staff di Ruben Amorim — ritenesse più formativo un contesto in cui giocare con continuità; dall’altro resiste l’opzione Serie A, con il Genoa attento osservatore in caso di scelta rivolta alla massima categoria.