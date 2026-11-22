Gattuso nella conferenza stampa post Lazio-Lecce per celebrare il tacco di Taylor ha tirato in ballo un grandissimo ex Milan come Rui Costa

Il tecnico biancoceleste non ha nascosto la propria sorpresa, mescolando l’ironia di chi ha fatto della grinta il proprio marchio di fabbrica allo stupore per una soluzione tecnica fuori dagli schemi. Nel post-partita, Gennaro Gattuso ha voluto celebrare Taylor partendo da una confessione personale che racconta molto del suo modo di intendere il calcio e lo spogliatoio.

«Ho giocato con otto palloni d’oro e spesso mi sono chiesto cosa ci facessi io tra loro», ha esordito l’allenatore della Lazio, ridimensionando con la consueta schiettezza il proprio passato da mediano instancabile di fronte alla fantasia pura. Poi lo sguardo è tornato sull’episodio che ha acceso la gara e diviso per un attimo la panchina dalla lettura del campo: «Kenneth vede cose che altri non vedono, il 90% dei calciatori avrebbero tirato col piattone e avrebbero preso il difensore davanti, io sinceramente già lo stavo mandando a quel paese».

Una reazione istintiva, quasi da compagno di squadra più che da guida tecnica, che rende ancora più evidente il divario tra la logica lineare della corsa e l’imprevedibilità dell’invenzione. «Lui l’ha vista prima di me, io quella giocata non l’ho vista e non mi passa per il cervello», ha ammesso Gattuso, sottolineando come il talento dell’attaccante sia riuscito a scardinare una traiettoria apparentemente chiusa dalla retroguardia avversaria.

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Per dare la giusta misura a quel colpo d’occhio, il tecnico ha scomodato un riferimento pesante della sua carriera al Milan, un giocatore capace di illuminare il gioco con naturalezza disarmante: «Lui vede cose che altri non vedono, forse Rui Costa poteva fare una giocata del genere». Un paragone che pesa e che suona come un attestato di stima importante per Noslin, chiamato ora a dare continuità a quelle intuizioni.