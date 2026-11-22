Il futuro di Bruno Fernandes torna al centro del dibattito sul mercato internazionale e stuzzica anche le manovre prospettiche del Milan. Intervistato da Sky UK alla vigilia della sfida di Anfield contro il Liverpool, il centrocampista portoghese — legato al Manchester United fino a giugno 2027 — ha spiegato come non vi siano al momento negoziazioni attive per il prolungamento del contratto, pur confermando di aver ricevuto una proposta da parte del club.

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Nel suo intervento, Bruno Fernandes ha voluto chiarire le ragioni dello stallo attuale sul fronte contrattuale, respingendo al tempo stesso le indiscrezioni legate a presunte pretese economiche o di durata e rivendicando il rifiuto di offerte faraoniche provenienti dall’Arabia Saudita nelle precedenti finestre di mercato:

«Il Manchester United mi ha offerto un nuovo contratto, quindi penso che, da parte loro, questo dimostri che vogliono che io resti. Ma non ci sono trattative in corso. Abbiamo parlato del contratto alla fine della scorsa stagione, e all’inizio di questa stagione ne abbiamo discusso di nuovo, ma per quanto riguarda la situazione della squadra e del club, ho semplicemente messo da parte la questione perché non credo sia il momento giusto, né per me né per il club, per parlare di trattative, dato che la cosa più importante ora è che il club torni a vincere le partite. Non ci sono trattative in corso, ma ho visto gente dire che ho chiesto più soldi, che ho chiesto un contratto più lungo. Se avessi voluto più soldi, non sarei qui. Avevo un’altra destinazione dove avrei potuto guadagnare molto di più che al Manchester United. Avrei potuto trovarmi in un posto molto più caldo di Manchester!».