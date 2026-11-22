Lazio Milan Primavera 0-1, vince ancora la squadra di Renna: decide Angelicchio. Rossoneri al 4° posto in classifica in Primavera 1

Il Milan Primavera conquista una vittoria importante sul campo della Lazio nell’undicesima giornata del campionato Primavera 1 compie un passo significativo nella corsa alla zona playoff. I rossoneri si impongono per 1-0 al termine di una partita equilibrata e combattuta, decisa dalla rete di Angelicchio arrivata nei primi minuti di gioco. Grazie ai tre punti, la formazione rossonera sale al quarto posto in classifica e raggiunge quota 19 punti.

La Lazio prova a partire con maggiore iniziativa e al 7′ costruisce la prima occasione della partita con Ferrante, che calcia di poco a lato. La risposta del Milan, però, è immediata e porta al vantaggio un minuto più tardi. Al termine di un’azione sviluppata sulla fascia, Nolli mette al centro un cross sul quale D’Alessio non riesce a intervenire in maniera efficace: l’uscita del portiere lascia la porta scoperta e Angelicchio ne approfitta, firmando di testa l’1-0 a porta vuota.

Milan Primavera, Angelicchio decide il primo tempo

Dopo il vantaggio, la sfida rimane equilibrata e la Lazio prova a reagire. Al 20′ Santagostino cerca Gatto in area, ma l’attaccante non riesce a trovare l’impatto con il pallone. Sei minuti più tardi è invece Serra a tentare la conclusione dalla distanza: il tiro dal limite dell’area termina di poco sopra l’incrocio dei pali.

Il Milan riesce comunque a difendersi con ordine e prova a sfruttare le situazioni da calcio piazzato. Prima dell’intervallo arriva infatti una buona opportunità per Cullotta, che sugli sviluppi di un calcio d’angolo trova il tempo per colpire di testa, senza però riuscire a indirizzare il pallone nello specchio. Al termine dei primi 45 minuti i rossoneri vanno così negli spogliatoi avanti 1-0.

Milan Primavera, la Lazio cerca il pareggio ma non sfonda

Nella ripresa i ritmi calano e la partita diventa ancora più bloccata. Le due squadre faticano a creare occasioni realmente pericolose e il Milan riesce a gestire il vantaggio senza concedere particolari spazi alla formazione biancoceleste.

La Lazio torna a rendersi pericolosa soltanto nel finale. All’80’ Mennea prova a sfruttare un calcio d’angolo e colpisce di testa, ma anche in questo caso la conclusione termina fuori. È l’ultima vera opportunità per i padroni di casa, che non riescono a trovare il gol del pareggio.

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Milan Primavera, terza vittoria consecutiva

Con questo successo il Milan Primavera centra la terza vittoria consecutiva considerando campionato e Coppa Italia Primavera. Un risultato che permette ai rossoneri di superare proprio la Lazio nella zona playoff e di portarsi a 19 punti.

Il prossimo appuntamento sarà ancora particolarmente importante per la classifica. Il Milan tornerà in campo il 28 novembre alle ore 11 contro il Lecce, attualmente settimo e distante tre punti dai rossoneri. Un’altra sfida diretta nella corsa alle posizioni che valgono i playoff, con la formazione milanista chiamata a dare continuità al proprio momento positivo.