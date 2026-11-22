Oggi va in scena il settimo incrocio nel massimo campionato tra la squadra di Ruben Amorim e i ciociari di Massimiliano Alvini: nei sei confronti finora disputati sono arrivati quattro successi milanisti e due pareggi

Il Milan e il Frosinone si ritrovano oggi pomeriggio alle 18:00 allo Stadio San Siro per la dodicesima giornata di Serie A, in una sfida d’alta classifica che mette di fronte i rossoneri di Ruben Amorim — quarti con 24 punti — e la rivelazione guidata da Massimiliano Alvini, sesta a quota 20. Quello odierno sarà il settimo confronto ufficiale in assoluto tra le due società, tutti andati in scena nel massimo campionato.

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Bilancio complessivo e numeri a San Siro: Milan sempre a punti

La tradizione storica sorride nettamente al Milan, rimasto imbattuto in tutti e sei i precedenti disputati in Serie A contro i ciociari: il bilancio parla di 4 vittorie rossonere e 2 pareggi, con 15 gol realizzati dai milanisti (una media di 2,5 reti a partita) contro gli 8 incassati. In ben quattro dei sei incroci il Diavolo ha trovato almeno tre volte la via della rete.

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Guardando esclusivamente alle gare giocate a San Siro, i precedenti sono tre e vedono il Milan avanti con 2 vittorie e 1 pareggio (9 gol fatti e 4 subiti). L’unico punto strappato dal Frosinone al Meazza risale al primo incrocio milanese del 1° maggio 2016, un pirotecnico 3-3 in cui gli ospiti scapparono fino allo 0-2 e poi sull’1-3 con le firme di Paganini, Kragl e Dionisi, prima della rimonta firmata da Bacca, Antonelli e dal rigore al 92′ di Ménez. Nelle due sfide successive a Milano sono invece arrivate altrettante affermazioni interne: il 2-0 del 19 maggio 2019 deciso da Piątek e Suso e il 3-1 del 2 dicembre 2023 con i sigilli di Jović, Pulisic e Tomori (rete ciociara di Brescianini).

Dal primo incrocio del 2015 al 2-3 dello Stirpe: la cronistoria completa

Il primo confronto storico in assoluto risale al 20 dicembre 2015 allo stadio Matusa, quando il Frosinone passò avanti con Daniel Ciofani ma subì la rimonta rossonera fino al 2-4 firmato da Abate, Bacca, Alex e Bonaventura (inutile nel finale il colpo di testa di Dionisi). Dopo lo 0-0 allo Stirpe del 26 dicembre 2018, l’ultimo incrocio prima della sfida odierna risale al 3 febbraio 2024: anche in quell’occasione fu spettacolo puro, con il Milan capace di imporsi 2-3 in rimonta in Ciociaria grazie alle reti di Giroud, Gabbia e Jović, dopo il botta e risposta con Soulé su rigore e Mazzitelli. Da segnalare infine un ulteriore dato statistico verso il fischio d’inizio delle 18:00: quello odierno sarà il primo incrocio ufficiale in panchina tra Ruben Amorim e Massimiliano Alvini.