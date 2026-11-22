Nei sei precedenti disputati finora in Serie A sono stati realizzati complessivamente 23 gol con 20 marcatori diversi: in cima alla graduatoria resistono tre attaccanti con due reti a testa, seguiti da ben diciassette giocatori fermi a un sigillo

Alla vigilia del settimo confronto ufficiale della storia tra Milan e Frosinone — in programma oggi pomeriggio alle 18:00 allo Stadio San Siro per la dodicesima giornata di Serie A — i numeri raccontano di una sfida quasi sempre spettacolare e generosa sotto porta. Nei sei precedenti giocati finora nel massimo campionato sono stati infatti segnati 23 gol complessivi (15 dai rossoneri e 8 dai ciociari), distribuiti tra ben 20 marcatori diversi.

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Il terzetto di testa a quota 2: Bacca, Jović e Dionisi

In cima alla classifica dei bomber storici della sfida resiste un ex aequo a tre a quota 2 reti, che mette sullo stesso piano due centravanti passati da Milanello e uno storico simbolo dell’attacco giallazzurro. Per il Milan spiccano i nomi di Carlos Bacca — a segno sia nel 2-4 del Matusa del 20 dicembre 2015 sia nel rocambolesco 3-3 di San Siro del 1° maggio 2016 — e di Luka Jović, protagonista assoluto nella stagione 2023/24 grazie al gol che sbloccò il 3-1 interno del 2 dicembre 2023 e alla zampata decisiva all’81’ nel 2-3 dello Stirpe del 3 febbraio 2024.

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Sul versante Frosinone, l’unico giocatore capace di colpire più di una volta il Diavolo è Federico Dionisi, autore di una rete al Matusa nel 2-4 del dicembre 2015 e di un altro sigillo a San Siro nel 3-3 del maggio 2016, quando i ciociari sfiorarono una clamorosa impresa al Meazza.

Diciassette giocatori a quota 1 e l’unico superstite odierno

Alle spalle del terzetto di testa si apre una lunghissima lista di 17 marcatori fermi a un solo gol — undici per il Milan e sei per il Frosinone — a testimonianza di una sfida capace di mandare in rete difensori, centrocampisti e attaccanti di epoche diverse. In casa rossonera figurano Abate, Alex, Bonaventura, Antonelli, Ménez, Piątek, Suso, Pulisic, Tomori, Giroud e Gabbia; tra i giallazzurri compaiono invece Daniel Ciofani, Paganini, Kragl, Brescianini, Soulé e Mazzitelli.

Un dato spicca infine guardando all’attualità della sfida di oggi alle 18:00: tra i protagonisti ancora presenti nell’organico rossonero affidato a Ruben Amorim, l’unico ad aver già trovato la via del gol contro il Frosinone è Christian Pulisic, autore del raddoppio nel 3-1 di San Siro del dicembre 2023, mentre sul fronte ciociaro non è più presente nessuno dei marcatori dei precedenti incroci.