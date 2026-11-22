Calvani, il difensore classe 2004 in prestito al Frosinone dal Genoa sarà monitorato oggi durante la sfida di San Siro: resta in pole Gonçalo Inácio per gennaio

Il Milan continua a muoversi sul mercato per puntellare il reparto arretrato in vista della finestra di gennaio, complici anche gli infortuni di Gabbia e Tomori. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, oggi pomeriggio alle 18:00 a San Siro, in occasione di Milan-Frosinone, uno degli osservati speciali sarà proprio Gabriele Calvani, difensore centrale classe 2004 di proprietà del Genoa e attualmente in prestito alla formazione guidata da Massimiliano Alvini.

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Condizioni fisiche verso il match di San Siro

La gara del Meazza rappresenta una vetrina diretta ideale per valutare Calvani dal vivo, a patto che il giovane centrale — seguito dall’agente Giuseppe Riso — scenda regolarmente in campo. Nei giorni scorsi il difensore aveva lasciato il ritiro della Nazionale per un problema al flessore, ma una volta rientrato alla base ha ripreso ad allenarsi in gruppo con i compagni e viaggia verso una maglia da titolare nel match delle 18:00.

Le gerarchie difensive di gennaio: Inácio in pole, Calvani opzione B

Sul taccuino della dirigenza rossonera per il mercato invernale la prima scelta resta Gonçalo Inácio, profilo individuato come rinforzo prioritario per la difesa. Qualora i costi dell’operazione per il portoghese dello Sporting dovessero risultare troppo impegnativi, Calvani entra però nel novero dei possibili piani B rossoneri: il cartellino appartiene al Genoa, ma i rapporti tra i due club sono ottimi e potrebbero favorire eventuali interlocuzioni future.