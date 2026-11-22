Bartesaghi, giocatore rossonero, è intervenuto ai microfoni di Dazn e Sky Sport a pochi minuti dal fischio d’inizio di Milan Frosinone

Davide Bartesaghi, a pochi minuti dal fischio d’inizio del match tra Milan e Frosinone, sfida valevole per la dodicesima giornata della Serie A 2026/27, è intervenuto ai microfoni di Dazn e Sky Sport. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni.

LEGGI ANCHE: Le ultimissime di casa Milan

SU QUESTO RUSH PRIMA DELLA SOSTA NATALIZIA – «Questo mese è importante, lo sappiamo, ma cerchiamo di pensare partita dopo partita. Iniziamo a pensare a stasera che è la cosa più importante».

SUL SUO RITORNO DA TERZINO SINISTRO- «Sicuramente qualcosa cambierà, però comunque i principi sono gli stessi. Abbiamo preparato la partita al massimo delle nostre qualità e cercheremo di dare il massimo».

Genoa-Milan puoi vederla su DAZN: clicca qui per le offerte del momento