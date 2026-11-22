Goncalo Ramos nel post Milan Frosinone, l’attaccante portoghese commenta la vittoria per 5-1 dei rossoneri: la soddisfazione per il gol e le parole sulla crescita della squadra

Il Milan supera il Frosinone con un netto 5-1 a San Siro, conquistando tre punti importanti nella dodicesima giornata di Serie A. Tra i protagonisti della serata rossonera c’è anche Gonçalo Ramos, tornato a segnare dopo un periodo senza reti. L’attaccante portoghese ha firmato il momentaneo 2-0 al 19′, sfruttando nel migliore dei modi un preciso assist di Adrien Rabiot e finalizzando una ripartenza della formazione allenata da Ruben Amorim.

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Una rete particolarmente significativa per il centravanti, che ha potuto festeggiare davanti al pubblico di San Siro prima di lasciare il campo nella ripresa. Al termine dell’incontro, Ramos è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, soffermandosi sulla soddisfazione personale per il gol ritrovato, ma soprattutto sull’importanza della vittoria e sui progressi compiuti dal gruppo rossonero.

Gonçalo Ramos Milan Frosinone, la felicità per il gol e i tre punti conquistati

LA SODDISFAZIONE PER ESSERE TORNATO A SEGNARE – «Sono davvero felice per aver segnato. La cosa più imprtante è che abbiamo vinto e abbiamo giocato una buona partita di squadra. I tre punti sono sempre la cosa più importante».

Gonçalo Ramos Milan Frosinone, il rapporto con la squadra e l’ambiente rossonero

L’AMBIENTAMENTO AL MILAN E L’INTESA CON I COMPAGNI – «Sì, qui va tutto molto bene: la squadra, lo spirito, l’atmosfera. Ci stiamo conoscendo sempre di più ogni giorno, ogni settimana, dopo ogni allenamento e penso che tutti possano vederlo in campo come oggi. Stiamo costruendo qualcosa di bello e vogliamo continuare a lavorare e andare avanti così».

Gonçalo Ramos Milan Frosinone, segnali incoraggianti per il futuro

Le dichiarazioni dell’attaccante portoghese confermano il clima positivo che si respira all’interno dello spogliatoio rossonero. Ramos ha voluto mettere in primo piano il lavoro collettivo, evidenziando come la conoscenza reciproca tra i giocatori stia migliorando progressivamente attraverso gli allenamenti e le partite.

Il successo contro il Frosinone rappresenta un’ulteriore conferma dei progressi del Milan, chiamato ora a mantenere continuità nei prossimi impegni tra campionato ed Europa League. Per Ramos, invece, il ritorno al gol costituisce un segnale incoraggiante in vista delle prossime sfide, nelle quali proverà a ritagliarsi un ruolo sempre più importante nell’attacco di Amorim.