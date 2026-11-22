Rabiot nel post Milan Frosinone, il centrocampista francese analizza il successo per 5-1 dei rossoneri e racconta un particolare sulle condizioni di Gonçalo Ramos

Il Milan conquista una vittoria convincente contro il Frosinone, imponendosi per 5-1 a San Siro nella dodicesima giornata di Serie A. Tra i grandi protagonisti della sfida c’è ancora una volta Adrien Rabiot, autore di una prestazione di altissimo livello, impreziosita da due assist e da un contributo fondamentale alla manovra offensiva della formazione allenata da Ruben Amorim.

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Il centrocampista francese, intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine dell’incontro, ha analizzato il momento attraversato dalla squadra rossonera, sottolineando i progressi compiuti sia sul piano del gioco sia sotto l’aspetto della mentalità. Non è mancato un riferimento particolare a Gonçalo Ramos, tornato al gol e protagonista di un episodio raccontato proprio dall’ex Juventus.

Rabiot Milan Frosinone, la crescita del gruppo e l’importanza della concentrazione

Il francese ha evidenziato come il Milan stia progressivamente acquisendo una propria identità, pur dovendo ancora migliorare nella gestione di alcuni momenti delle partite. L’obiettivo è riuscire a mantenere alta l’attenzione per tutta la durata degli incontri, evitando quei cali che potrebbero consentire agli avversari di rientrare in gara.

Rabiot Milan Frosinone, il retroscena sulle condizioni di Gonçalo Ramos

Particolarmente interessante il passaggio dedicato a Gonçalo Ramos, autore del momentaneo 2-0. Rabiot ha rivelato di aver notato un problema alla coscia del compagno e di aver suggerito all’allenatore di concedergli riposo, considerando anche i numerosi impegni che attendono la formazione rossonera.

Rabiot Milan Frosinone, le dichiarazioni complete a Sky Sport

IDENTITÀ DI SQUADRA E GONÇALO RAMOS – «Il nostro problema è che dobbiamo essere concentrati per 90 minuti. Oggi bene anche se alla fine abbiamo concesso un po’, ma è normale. Come ho detto, stiamo crescendo come squadra: la qualità del gioco, anche lo spirito di squadra, di sacrificio per 90 minuti e da tutti. Gonçalo è il primo che fa tanto. Oggi ho visto che aveva un po’ male alla coscia. So che è un giocatore importantissimo per noi e abbiamo tante partite: ho chiesto anche al mister di farlo riposare un po’. Ma oggi benissimo l’atteggiamento di tutti e dobbiamo continuare così».