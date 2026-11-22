Conferenza stampa Alvini post Milan Frosinone: queste le parole del tecnico dei ciociari direttamente dalla pancia dello Stadio San Siro

Massimiliano Alvini, allenatore del Frosinone, è intervenuto in conferenza stampa al termine di Milan-Frosinone, gara valida per la dodicesima giornata di Serie A. Le parole del tecnico giallazzurro:

Si doveva giocare diversamente? «Il Frosinone ha affrontato la partita commettendo qualche sbavatura che solitamente non fa, ma la mia preoccupazione non riguarda tanto l’aver perso con un margine così largo. Ciò che mi inquieta sono gli errori commessi che avremmo potuto evitare».

Troppo sbilanciati? «Sulla prima rete abbiamo commesso un errore di principio nostro, mentre le altre marcature subite sono reti che possiamo senz’altro evitare. Le abbiamo incassate mostrando ingenuità. È un errore dei nostri giocatori e quindi, sotto questo aspetto, se vieni a Milano ad affrontare il Milan e fai questi sbagli, alla fine ci sta perdere con un passivo così ampio. Questa è la lettura della gara, anche se credo che il punteggio sia persino eccessivo: a mio avviso il nostro primo tempo è stato straordinario».

Hanno pesato le assenze? «Non c’è stato alcun esperimento. Abbiamo mantenuto i nostri principi, spingendo in avanti per andare a prendere Rabiot. Abbiamo scelto di schierare un difensore capace di proiettarsi in avanti al posto di un centrocampista. Non credo affatto che sia stato questo a incidere sul risultato, bensì l’atteggiamento, l’impostazione o il piano partita. E di sicuro, come ho già detto e ribadisco, abbiamo fatto errori che di norma non commettiamo: se lasci certe opportunità al Milan, che ha calciatori fortissimi e grande qualità, rischi di perdere ed è ciò che è accaduto. Si rischia una sconfitta pesante, ed è andata così».

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Cosa dice alla squadra? «È un passivo che va certamente gestito, affrontato con lucidità e indirizzato nel modo giusto, ma non modifica minimamente il mio modo di pormi. Oggi siamo a 20 punti, il cammino è finalizzato a conquistare la salvezza in Serie A e proveremo a farlo mantenendo questo atteggiamento e questa identità: questa è la direzione che seguiremo. Quattro anni fa pareggiai contro il Milan adottando un approccio difensivo e conquistammo un punto. Oggi abbiamo commesso degli errori, ma continueremo su questa strada. Mi convince di più la gestione e l’identità mostrata dalla squadra per centrare quel traguardo, ed è ciò che porteremo avanti».