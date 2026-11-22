Conferenza stampa Amorim post Milan Frosinone, le parole del mister dopo il grande successo a San Siro

Ruben Amorim, tecnico del Milan, ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Frosinone, match valido per la dodicesima giornata di Serie A.

Si è visto l’Amorim ball? «Non mi piace questa espressione. Credo che scendiamo in campo per vincere e per imporre il nostro gioco sull’avversario. Oggi, secondo me, non ci siamo riusciti: ogni partita fa storia a sé e oggi il tema era il duello uomo contro uomo. Non c’era granché da impostare sul piano tattico: il piano era semplicemente cercare Pulisic e Moreira, appoggiarsi alle loro intese già collaudate e guadagnare campo. Avete visto che non abbiamo stazionato a lungo nei pressi dell’area avversaria eppure abbiamo realizzato cinque reti, perché lo spazio non andava cercato lì ma a quaranta metri, da aggredire in corsa. È questo il motivo per cui ha giocato Cisse come riferimento offensivo e non, ad esempio, Camarda: c’era campo da attaccare alle spalle e Cisse ha queste caratteristiche. Detto questo, in altre occasioni abbiamo offerto ottime prove collettive, ma stavolta ha pesato soprattutto la qualità dei singoli, il duello uno contro uno e la capacità di leggere la gara. Oggi il merito non è tanto della panchina quanto dei calciatori: in un contesto uomo contro uomo, dovevano limitarsi a fare ciò che sanno fare meglio quando hanno queste qualità, cioè superare l’avversario e creare spazi. Il merito di oggi è interamente loro».

Mai visto un Rabiot così… «Ho seguito la Francia e ritengo che sia tra gli elementi più importanti del gruppo, il suo peso è enorme. Nonostante le rotazioni e l’enorme quantità di talento a disposizione, Rabiot è sempre presente e una ragione c’è. Osservando come si schiera la Francia, con Mbappé e con certi meccanismi offensivi — a volte con quattro giocatori d’attacco e Olise sulla trequarti — lui deve svolgere un altro tipo di lavoro. Nel Milan è invece chiamato a dare spinta, a fare la differenza in avanti; in Nazionale ha compiti differenti. Molto dipende quindi dal ruolo che occupa qui rispetto a quello in selezione: questo incide sul modo in cui affronta la partita e conferma la sua capacità di adattarsi al contesto. Per me resta uno dei migliori centrocampisti d’Europa e mi auguro che il rinnovo arrivi al più presto».

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A che punto è il suo Milan? «Oggi non è stata una gara esclusivamente tattica. Abbiamo visto rotazioni di posizione, tanti uno contro uno e ampi spazi: è sembrata quasi una partita imprevedibile. Contro il Genoa e in altre circostanze avevo avuto la sensazione che fossimo troppo scollegati, con difficoltà a entrare negli ultimi trenta metri. Non siamo ancora al livello delle big: se osservi squadre come la Juventus, magari inciampano nei risultati ma producono comunque un certo volume di gioco. Da noi accade quasi l’inverso, ed è per questo che nutro una certa preoccupazione: senza crescere, rischiamo di non riuscire a tenere questo ritmo in classifica. Oggi però abbiamo compiuto un progresso, con tanti interpreti pronti ad attaccare la profondità, un aspetto che era mancato contro il Ferencvaros. In altre gare avevamo controllato meglio il possesso, mentre stavolta servivano intensità e corsa. Dobbiamo imparare a unire questi due aspetti all’interno della stessa partita, ma oggi questa era chiaramente la strada giusta per centrare la vittoria».