L‘entourage dei Endrick contesta lo scarso minutaggio concesso dal tecnico al Real Madrid, mentre oggi i Blancos hanno comunicato una lesione muscolare all’adduttore

Nuovi sviluppi dal Sudamerica attorno alla situazione di Endrick, grande obiettivo del Milan per l’attacco con un’offerta da 70 milioni di euro già sul tavolo del Real Madrid. In un intervento video per ESPN Brasile, il giornalista sportivo Bruno Andrade ha svelato i retroscena sul malumore che si respira attorno al classe 2006, proprio nei giorni in cui i suoi agenti sono attesi nella capitale spagnola per discutere del futuro del ragazzo.

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Agenti irritati con Mourinho: contestato lo scarso impiego al Real Madrid

Stando a quanto ricostruito da Bruno Andrade, le principali rimostranze non arriverebbero direttamente da Endrick, bensì dal suo entourage. Gli agenti del centravanti brasiliano sarebbero infatti infastiditi dall’atteggiamento di José Mourinho, accusato di incoerenza nella gestione del giocatore: da una parte il tecnico dichiara pubblicamente di puntare su di lui, ma dall’altra non fa seguire i fatti alle parole, come testimoniato dallo scarso minutaggio concesso finora all’ex Palmeiras.

Lesione all’adduttore: stop stimato in 2-3 settimane

Sul piano fisico, intanto, arriva una frenata immediata per il giovane attaccante. Nella giornata di oggi il Real Madrid ha infatti comunicato ufficialmente che Endrick ha riportato una lesione muscolare all’adduttore, un problema fisico che, secondo quanto riferito dallo stesso Andrade, costringerà il classe 2006 a rimanere ai box per circa 2-3 settimane. Un doppio fronte — gestionale e fisico — che il Milan monitora con grande attenzione in vista dei prossimi colloqui tra l’entourage e la dirigenza madrilena.