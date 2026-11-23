Francesco Camarda ancora in panchina contro il Frosinone: Amorim preferisce Cissé per sostituire Gonçalo Ramos. La spiegazione tattica è legittima, ma per il giovane attaccante il prestito a gennaio diventa una necessità

Cinque gol, una vittoria convincente e un Milan che continua a raccogliere indicazioni positive dal proprio percorso di crescita. Eppure, nella serata di San Siro contro il Frosinone, c’è un’immagine che dovrebbe far riflettere la società rossonera: Francesco Camarda ancora seduto in panchina, anche quando Gonçalo Ramos è costretto a lasciare il campo a inizio ripresa. Al suo posto Ruben Amorim sceglie Alphadjo Cissé, che pochi minuti più tardi trova anche la via del gol. Una decisione assolutamente legittima dal punto di vista tecnico, ma che lascia aperta una domanda fondamentale: che senso ha continuare a trattenere Camarda se le occasioni per giocare rimangono così limitate?

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Milan, Amorim preferisce Cisse a Camarda: la spiegazione tattica non cancella il problema

Partiamo da un presupposto fondamentale: Amorim non ha sbagliato a scegliere Cisse. L’allenatore del Milan ha spiegato dopo la partita di aver preferito il giovane attaccante per le sue caratteristiche di corsa e attacco della profondità, particolarmente adatte a sfruttare gli spazi concessi dal Frosinone. Una lettura tattica coerente, ulteriormente premiata dal gol realizzato dal giocatore.

Non si tratta dunque di contestare una scelta che ha prodotto risultati, né di pretendere che Camarda debba giocare per forza soltanto perché considerato uno dei migliori talenti del settore giovanile rossonero.

Il problema è un altro. Se nemmeno l’uscita dell’unico centravanti titolare apre uno spazio a Camarda, quando arriverà davvero il suo momento?

Non è una questione di fiducia dichiarata, ma di opportunità concrete. Perché un giovane attaccante non può crescere soltanto attraverso gli allenamenti, le indicazioni dello staff e qualche minuto occasionale.

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Milan, Camarda ha bisogno di minuti veri: il talento non può restare in panchina

Camarda è un classe 2008, un attaccante che ha ancora moltissimo da imparare, ma che proprio per questo avrebbe bisogno di giocare con continuità. Secondo i dati riportati prima della sfida contro il Frosinone, il giovane centravanti aveva accumulato appena 119 minuti stagionali. Un impiego estremamente ridotto per un calciatore chiamato a compiere un passaggio decisivo nel proprio percorso di maturazione.

Al Milan la concorrenza è elevata, le pressioni sono enormi e gli obiettivi non consentono sempre di concedere spazio ai giovani. Tutto comprensibile. Ma allora bisogna avere il coraggio di prendere una decisione nell’interesse del ragazzo.

Camarda deve giocare, deve sbagliare, deve confrontarsi con difensori esperti e imparare a gestire le difficoltà di una stagione da protagonista. Deve avere la possibilità di partire titolare, vivere partite complicate e assumersi responsabilità.

Restare a Milanello può essere importante per la sua formazione, ma il campo rappresenta una componente insostituibile della crescita.

Calciomercato Milan, il prestito a gennaio è la soluzione migliore: vietato perdere altro tempo

Ecco perché il mercato di gennaio dovrebbe rappresentare una svolta per il futuro di Camarda. Non una bocciatura, non una rinuncia al suo talento, ma una scelta di programmazione.

Le possibili destinazioni non mancherebbero. Nelle ultime settimane sono stati accostati al centravanti club come Cagliari, Frosinone, Monza e Pisa, anche se nessun trasferimento può essere considerato definito.

La priorità, tuttavia, non deve essere semplicemente trovare una società disposta ad accoglierlo. Serve individuare una squadra che possa garantirgli un ruolo importante, un progetto tecnico adatto alle sue caratteristiche e soprattutto un minutaggio significativamente superiore rispetto a quello attuale.

Mandarlo in prestito per ritrovarlo nuovamente in panchina sarebbe un errore altrettanto grave.

Il Milan deve ragionare sul lungo periodo. Camarda rappresenta un investimento tecnico importante e tutelarlo significa anche accettare che, in questa fase della carriera, la soluzione migliore possa essere lontana da San Siro.

Milan, Camarda e Amorim: il messaggio del Frosinone non può essere ignorato

La scelta di Cisse contro il Frosinone non rappresenta necessariamente una bocciatura di Camarda. Sarebbe scorretto trasformare una decisione tattica in una sentenza definitiva.

Ma è un episodio che si aggiunge a un quadro già piuttosto chiaro: oggi Camarda fatica a trovare spazio nelle rotazioni offensive di Amorim.

Il tecnico deve pensare a vincere le partite, mentre la società ha il dovere di pensare anche alla crescita dei propri talenti. Sono due responsabilità diverse, che non devono necessariamente entrare in conflitto.

E allora la conclusione è semplice: a gennaio Camarda deve andare a giocare. Per tornare al Milan più forte, più maturo e realmente pronto a conquistarsi un posto importante.

Perché il vero rischio non è lasciarlo partire per sei mesi. Il rischio è continuare a tenerlo fermo mentre il tempo passa.