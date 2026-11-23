Milan, Davide Bartesaghi non convince contro il Frosinone e Amorim lo sostituisce dopo 45 minuti: il giovane esterno deve cambiare passo, anche perché il mercato potrebbe portare un nuovo concorrente

Il Milan travolge il Frosinone per 5-1, ritrova entusiasmo e conferma i progressi della squadra di Ruben Amorim. Eppure, all’interno di una serata quasi perfetta per i colori rossoneri, c’è una nota stonata che merita una riflessione approfondita: la prestazione di Davide Bartesaghi. Il giovane esterno italiano è stato sostituito all’intervallo, lasciando il posto ad Ardon Jashari, una scelta che inevitabilmente accende interrogativi sul suo rendimento e sulle prospettive future.

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Milan, Bartesaghi non convince: contro il Frosinone arriva un’altra occasione sprecata

Quando una squadra vince con quattro gol di scarto, generalmente le valutazioni individuali passano in secondo piano. Ma il caso di Bartesaghi merita un’attenzione particolare, soprattutto considerando la necessità del Milan di trovare certezze sulla corsia sinistra.

Contro il Frosinone, il classe 2005 non ha offerto le risposte attese. Ha sofferto alcune iniziative avversarie, mostrando difficoltà nella gestione dei duelli individuali e senza riuscire a incidere con continuità nelle due fasi. Emblematico l’episodio nel finale del primo tempo, quando Ghedjemis è riuscito a superarlo nell’uno contro uno e a mettere un pallone pericoloso in area.

Naturalmente, una sostituzione dopo 45 minuti non rappresenta automaticamente una bocciatura definitiva. Ma è altrettanto evidente che, in una squadra con ambizioni importanti, occasioni di questo genere devono essere sfruttate meglio.

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Milan, Amorim ha bisogno di certezze: Bartesaghi deve dimostrare di poter essere un titolare

Il problema non riguarda soltanto la partita contro il Frosinone. La questione è più ampia e coinvolge l’affidabilità che Bartesaghi può garantire nell’arco di una stagione lunga e impegnativa.

Amorim ha bisogno di esterni capaci di interpretare entrambe le fasi, accompagnare la manovra offensiva e soprattutto garantire solidità quando la squadra perde il possesso.

Bartesaghi possiede qualità interessanti, ha margini di crescita e rappresenta un patrimonio tecnico sul quale il Milan può continuare a investire. Tuttavia, il potenziale da solo non basta. Serve trasformarlo in prestazioni convincenti, possibilmente con maggiore regolarità.

Il Milan non può permettersi di aspettare all’infinito la maturazione dei propri calciatori, soprattutto se vuole competere ai massimi livelli. E questo Bartesaghi deve comprenderlo rapidamente.

Calciomercato Milan, gennaio può cambiare tutto: un nuovo esterno sinistro aumenterebbe la concorrenza

C’è poi un altro elemento da considerare: il mercato di gennaio.

Il Milan potrebbe intervenire proprio sulla corsia mancina, un reparto che continua a presentare interrogativi. La possibilità di acquistare un nuovo esterno sinistro è stata già presa in considerazione nelle ricostruzioni di mercato, anche alla luce delle difficoltà incontrate nelle rotazioni.

L’eventuale arrivo di un nuovo giocatore rappresenterebbe inevitabilmente un ostacolo ulteriore per Bartesaghi. Un concorrente di esperienza, magari immediatamente pronto per giocare titolare, potrebbe ridimensionare sensibilmente lo spazio a disposizione del giovane italiano.

Attenzione, però: al momento non è confermato che il Milan acquisterà effettivamente un esterno sinistro a gennaio. Si tratta di uno scenario di mercato, non di un’operazione già definita.

Milan, Bartesaghi ha ancora tempo per reagire: ma il salto di qualità non può più aspettare

È proprio qui che Bartesaghi deve trovare le motivazioni per cambiare marcia. La concorrenza non deve essere vissuta come una minaccia, ma come uno stimolo per dimostrare di poter stare stabilmente in una squadra ambiziosa.

Il talento non gli manca, così come la possibilità di crescere sotto la guida di Amorim. Quello che serve, adesso, è soprattutto un salto di qualità nella continuità, nella personalità e nella capacità di incidere anche nelle partite più complicate.

Il Milan crede nei giovani, ma il campo rimane il giudice principale. E se Cardinale dovesse decidere di investire pesantemente nella prossima sessione di mercato, nessuno potrebbe considerare garantito il proprio posto.

Per Bartesaghi il messaggio è semplice: il futuro passa dalle prossime prestazioni. La sostituzione contro il Frosinone deve diventare un punto di ripartenza, non l’inizio di un progressivo ridimensionamento.

Perché gennaio è vicino e il Milan, nella corsa ai propri obiettivi, ha bisogno di risposte immediate.