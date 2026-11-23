Gerry Cardinale prepara le prossime mosse per rafforzare la squadra di Ruben Amorim: quattro priorità per costruire un progetto vincente

Il Milan guarda al futuro con ambizioni sempre più importanti. Gerry Cardinale ha individuato quattro priorità sulle quali concentrare il lavoro delle prossime settimane, con l’obiettivo di consolidare il progetto rossonero e consegnare a Ruben Amorim una squadra ancora più competitiva. Come riportato da Milannews24, il numero uno di RedBird vuole accelerare su dirigenza, rinnovi e calciomercato, senza nascondere la propria fiducia nella possibilità di conquistare lo scudetto.

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Milan, Krösche verso l’ufficialità: le date

Il primo obiettivo riguarda Markus Krösche, dirigente individuato per rafforzare la struttura societaria. L’ufficialità potrebbe arrivare tra il 25 novembre e il 1° dicembre, una finestra temporale che resta comunque da confermare. Il suo ingresso rappresenterebbe un passaggio significativo nella programmazione rossonera.

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Milan, Rabiot e Cisse da blindare

Sul fronte contrattuale, le priorità sono i rinnovi di Adrien Rabiot e Alphadjo Cissé. Il francese viene considerato un elemento fondamentale per esperienza e leadership, mentre il giovane talento rappresenta una risorsa preziosa anche in prospettiva futura. La volontà è quella di costruire continuità attorno ai giocatori ritenuti centrali nel progetto.

Milan, mercato importante e sogno scudetto

La quarta priorità riguarda il calciomercato. Cardinale intende intervenire con decisione per rinforzare sensibilmente l’organico. L’obiettivo indicato ad Amorim è concentrare tutte le energie su Serie A ed Europa League, competizioni nelle quali il proprietario vuole vedere un Milan protagonista.

La convinzione di Gerry è chiara: questo Milan può lottare concretamente per lo scudetto. E i prossimi investimenti potrebbero rappresentare un segnale importante alle dirette concorrenti