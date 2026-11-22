Rabiot semplicemente inarrestabile, due assist nel 5-1 contro il Frosinone, la statistica sul centrocampista francese è da applausi

C’è un filo rosso che lega il presente rossonero alle notti più luminose del Milan del passato, e porta il nome di Adrien Rabiot. Con i due assist forniti nel 5-1 rifilato al Frosinone, il centrocampista francese ha allungato a sette partite consecutive in Serie A la striscia in cui partecipa ad almeno una rete tra gol e passaggi vincenti. Un traguardo che, secondo i dati Opta Paolo, mancava per un centrocampista del Milan dai tempi di Kaká nel 2004, fermo anch’egli a quota sette.

Contro i giallazzurri, la prestazione del francese ha confermato quanto il suo impatto vada ben oltre i numeri nudi e crudi. In un pomeriggio segnato da ritmi alti, spazi aperti e duelli continui, Rabiot ha saputo leggere i tempi della manovra con lucidità, risultando determinante nel dare impulso alla squadra e nell’innescare i compagni nei momenti chiave.

La forza del suo momento sta anche nella capacità di adattamento. Come ha sottolineato lo stesso Ruben Amorim nel dopogara, il ruolo di Rabiot nel Milan è diverso da quello ricoperto con la Francia: in rossonero gli viene chiesta maggiore spinta offensiva e incisività negli ultimi metri, e lui sta rispondendo con continuità disarmante. Un’interpretazione matura, che unisce fisicità, visione e senso della posizione.

LEGGI ANCHE: LE ULTIMISSIME SUL MILAN

In un campionato in cui il Milan cerca ancora la piena continuità tra gestione del pallone e verticalità, avere un centrocampista capace di incidere con questa regolarità è un lusso raro. La striscia di sette gare consecutive a referto racconta di un giocatore in piena fiducia e centrale nel progetto tecnico. Se questo è il ritmo, il parallelo con Kaká non è solo una curiosità statistica, ma l’immagine di un protagonista assoluto.