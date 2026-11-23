Calciomercato Milan, Endrick si ferma nuovamente per un problema muscolare: secondo infortunio stagionale per l’attaccante del Real Madrid, seguito anche dai rossoneri
Brutte notizie per Endrick, giovane attaccante brasiliano del Real Madrid, che deve fare i conti con un nuovo problema fisico proprio mentre si avvicina il calciomercato di gennaio. Il classe 2006 ha riportato un infortunio muscolare alla coscia, che lo costringerà a fermarsi nuovamente dopo le difficoltà accusate durante l’estate.
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Endrick, secondo infortunio stagionale: le ultime
Per il talento brasiliano si tratta del secondo problema fisico dall’inizio della stagione, dopo lo stop che aveva condizionato la preparazione estiva ad agosto.
Secondo le informazioni riportate dalla stampa spagnola e riprese da Reuters, l’attaccante potrebbe rimanere indisponibile per due o tre settimane. I tempi effettivi dipenderanno comunque dall’evoluzione del recupero.
Calciomercato Milan, Endrick resta un nome da seguire
Il nuovo infortunio arriva in un momento particolarmente delicato per il futuro dell’attaccante. Fabrizio Romano, parlando della sua situazione di mercato il 12 novembre, aveva spiegato che Endrick non aveva escluso un eventuale trasferimento al Milan, mantenendo aperte diverse possibilità per gennaio.
Milan, l’infortunio può cambiare gli scenari di gennaio
Il problema muscolare rappresenta inevitabilmente un elemento da valutare per le società interessate al brasiliano.
Il Milan continua a essere una delle possibili destinazioni, ma non esiste ancora un accordo per il trasferimento.
La priorità immediata di Endrick sarà recuperare completamente, mentre le valutazioni sul suo futuro potranno proseguire nelle prossime settimane.