Il Milan fa davvero sul serio per Endrick. Dalla Spagna arrivano conferme pesanti sull’interesse dei rossoneri nei confronti del talento brasiliano del Real Madrid: secondo quanto riferito da Anton Meana, giornalista dell’emittente radiofonica spagnola Cadena SER — particolarmente vicina all’ambiente dei Blancos — la proposta da 70 milioni di euro circolata nelle ultime settimane è reale e si trova già sul tavolo del club madrileno.

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La volontà della dirigenza del Milan è quella di provare a portare Endrick a Milanello già nella prossima finestra di calciomercato invernale. Qualora il Real Madrid non aprisse alla partenza dell’attaccante a gennaio, il club rossonero valuterà se ripresentare l’assalto in estate, mantenendo comunque viva una pista considerata prioritaria per rinforzare il reparto avanzato di Ruben Amorim.

Nel suo intervento a Cadena SER, Anton Meana ha spiegato come lo scetticismo iniziale sulle indiscrezioni provenienti dall’Italia abbia lasciato spazio alla conferma della concretezza dell’operazione, annunciando anche imminenti colloqui tra gli agenti del calciatore e il Real Madrid:

«Voglio vedere come andranno le prossime settimane. Direi probabilmente che Endrick non se ne andrà, ma l’entourage del calciatore, gli agenti, saranno a Madrid questa settimana o all’inizio della prossima per cercare di avviare dei colloqui e capire quale sarà il futuro dell’attaccante. Offerta del Milan? Pensavo fosse la tipica bufala della stampa italiana specializzata in calciomercato, che esagera molto sulle trattative e vede i giocatori sempre verso la Serie A, ma questa storia dell’offerta del Milan, a dire il vero, non me l’aspettavo. L’interesse è molto serio e, se possibile, vogliono acquistare Endrick in questo calciomercato invernale».