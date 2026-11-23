Pellegatti esalta il 5-1 al Frosinone del Milan. Le parole del giornalista sul suo canale YouTube applaundono la prestazione dei rossoneri

Il Milan ha travolto il Frosinone con un netto 5-1, conquistando la terza vittoria consecutiva in campionato e offrendo una prestazione particolarmente convincente sul piano offensivo. Un successo che ha entusiasmato anche Carlo Pellegatti, che ha analizzato la partita sul proprio canale YouTube.

Il giornalista ha esaltato soprattutto la qualità mostrata dai rossoneri, sottolineando il contributo di Luka Modric, Adrien Rabiot, Christian Pulisic e Diego Moreira. Pellegatti ha inoltre evidenziato come l’atteggiamento particolarmente offensivo del Frosinone abbia favorito le caratteristiche della squadra di Ruben Amorim.

L’ANALISI DELLA PARTITA – «Tanti aggettivi per descrivere questa partita, per descrivere un’ora e mezzo di divertimento, di spettacolo. Raramente mi ricordavo una partita così. Certo, l’atteggiamento molto offensivo del Frosinone, che ha difeso praticamente sulla linea del centrocampo, ha facilitato il gioco del Milan, le trame del Milan, la qualità del Milan, esaltando la classe pura di Modric, di Rabiot, di Pulisic, di Diego Moreira».

IL PRIMO GOL E MODRIC – «Subito si è capito, perché dopo 30 secondi, pure in fuorigioco, il Frosinone ha messo lì per un attimo il Milan. Poi però c’è stato questo colpo di pennello di Modric. Il passaggio a Rabiot di Modrić in occasione del primo gol, che poi ha visto l’autogol del Frosinone di Calvani, è veramente una tela bianca e un colpo di pennello che ha creato il capolavoro».

LA QUALITÀ DEL MILAN – «Solo i grandi artisti fanno certe cose, e Modrić ha messo quel pallone: è stato solo l’inizio di questa galleria, di questa galleria degli Uffizi, di questo — io lo paragono spesso — Musée d’Orsay, Louvre, Guggenheim, scegliete voi il museo, perché veramente ci sono state tante opere d’arte questa sera, esaltate, create, dipinte da Modrić, da Rabiot, da Diego Moreira, da Pulisic. Era un florilegio di tocchi. Chiaro l’atteggiamento del Frosinone, che non ha assillato i fuoriclasse del Milan con marcature strettissime e ha permesso al Milan di giostrare alla sua maniera».

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IL GOL DI RAMOS – «E dopo il gol dell’1-0 è arrivato il gol finalmente di Goncalo Ramos, che era lì in mezzo all’area, ancora Rabiot — Rabiot tre assist questo tardo pomeriggio, tre assist —: Rabiot ha giocato in una maniera incredibile, insieme a Modrić, Diego Moreira e Pulisic».

La vittoria contro il Frosinone, dunque, ha lasciato a Carlo Pellegatti soprattutto la sensazione di una serata di grande qualità tecnica, con diversi protagonisti del Milan capaci di esaltarsi e regalare spettacolo al pubblico di San Siro. La prestazione ha inoltre confermato il momento positivo della squadra di Amorim, sempre più lanciata dopo la quinta vittoria consecutiva.