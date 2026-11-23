Pedullà applaude i rossoneri dopo il 5-1 al Frosinone. Diversi i complimenti ai rossoneri e in particolare al tecnico, Ruben Amorim

Il Milan continua a viaggiare a ritmo spedito in campionato e contro il Frosinone ha conquistato la quinta vittoria consecutiva, imponendosi con un netto 5-1. Una prestazione che ha convinto anche Alfredo Pedullà, intervenuto sul proprio canale YouTube per analizzare il successo della squadra di Ruben Amorim.

Il giornalista ha sottolineato soprattutto la capacità dei rossoneri di sfruttare le proprie qualità offensive e la crescita del gruppo sotto la guida dell’allenatore portoghese. Tra i protagonisti citati anche Gonçalo Ramos e Adrien Rabiot, mentre Pedullà ha evidenziato l’importanza della continuità raggiunta dal Milan.



IL COMMENTO SULLA PARTITA – «Una bella lezione di calcio. Certamente il Frosinone merita una ramanzina, se vogliamo, però prevalgono gli applausi. Gli applausi perché se vai a San Siro e giochi alla pari con quella difesa che alla prima fiammata, alla prima ripartenza, al primo ribaltone becchi gol, è normale pensare che poi le partite possono prendere una piega diversa. Il Frosinone ne ha presi cinque, ne avrebbe potuto prendere otto. Alvini ha rimarcato il primo tempo che è stato buono, ma anche nel primo tempo i due gol che hai preso li hai presi con una difesa in controtempo, sicuramente sguarnita, e per il Milan è stato un segnale da prendere e portare a casa».

I PROTAGONISTI – «Si è sbloccato Ramos prima di un lieve infortunio; per me Rabiot resta con Malen il calciatore che incide di più. Milan stellare, cinque vittorie consecutive. Va considerato molto perché, se entra o parte dall’inizio, fa gol ed è una presenza costante e continua all’interno della squadra: quindi per il Milan la mano di Amorim sul campionato si vede, bisogna riconoscerlo».

L’ANALISI SULL’ALLENATORE – «Il Milan è una squadra che ha del potenziale, che sta sfruttando il potenziale e che soprattutto gioca con i più forti, che non trascura Moreira e Pulisic — che sono non a caso dei titolari fissi —, che non può prescindere da Rabiot, che assiste al risveglio di Gonçalo Ramos».

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IL FUTURO EUROPEO – «Quindi credo che adesso, se lui, Amorim, vorrà andare più in fondo in Europa League, bene, con questa formazione può fare punti nelle partite che restano e centrare i playoff. Altrimenti ce lo dice prima e soprattutto se vuoi dedicarti esclusivamente al campionato, lo fai, fine delle trasmissioni e tutto a posto».

Le parole di Alfredo Pedullà sul proprio canale YouTube fotografano dunque un Milan in crescita, reduce da cinque vittorie consecutive e sempre più convincente in campionato. Per il giornalista, la mano di Amorim è ormai visibile e la prossima sfida sarà capire quanto i rossoneri riusciranno a spingersi anche in Europa League.