Di Canio Milan, l’ex calciatore esalta la vittoria contro il Frosinone e si prende una rivincita personale su Leao: parole fortissime anche su Cissé, Moreira e Rabiot

La netta vittoria per 5-1 del Milan contro il Frosinone continua a far discutere, soprattutto per i progressi mostrati dalla squadra allenata da Ruben Amorim. Durante il consueto appuntamento con Sky Calcio Club, l’ex calciatore Paolo Di Canio ha analizzato la prestazione rossonera, soffermandosi in particolare sulla nuova mentalità della squadra e tornando sulle critiche rivolte in passato a Rafael Leao. Non sono mancate dichiarazioni fortissime nei confronti del portoghese e una stoccata al livello difensivo della Serie A.

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Di Canio Milan, la rivincita personale su Leao

L’ex attaccante ha rivendicato le proprie posizioni sul comportamento di Leao, sostenendo che il Milan abbia beneficiato di un cambiamento radicale nell’atteggiamento collettivo.

LE CRITICHE DEL PASSATO – «Mi avete massacrato per tre anni e io mi facevo due palle così. Venivo qua e mi dicevate “no, però lui…”, ma che però lui? Questa è una squadra seria».

Di Canio Milan, l’elogio a Cissé e Moreira: il paragone è pesantissimo

Di Canio ha poi evidenziato il contributo dei giovani Alphadjo Cissé e Moreira, arrivando a considerarli superiori a Leao per mentalità e partecipazione al gioco.

IL CONFRONTO CON LEAO – «Cissé vale già tre volte Leao, Moreira vale quattro Leao per la serietà, per l’incisività, per la qualità tecnica nella condivisione con i compagni e l’empatia».

IL MILAN SENZA LEAO – «Perciò il Milan è una squadra seria. Con Leao quest’anno sarebbe stata a metà classifica, coi dubbi».

Parole che rappresentano una presa di posizione netta dell’opinionista, convinto che Amorim abbia costruito una formazione maggiormente votata al sacrificio e alla collaborazione tra compagni.

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Di Canio Milan, la frecciata a Rabiot e alle difese della Serie A

Nel finale del suo intervento, Di Canio ha parlato anche di Adrien Rabiot, riconoscendone le qualità ma ridimensionando le difficoltà incontrate dal francese nel campionato italiano.

RABIOT E IL LIVELLO DEL CAMPIONATO – «È bravo ma qui gioca con la benda sugli occhi, su. Le ultime otto, dieci squadre della classifica difendono in modo patetico. Con un passaggio verticale vai in porta, è una cosa ridicola».

Un giudizio particolarmente severo, che coinvolge non soltanto il rendimento individuale dei calciatori, ma anche l’organizzazione difensiva di diverse formazioni della Serie A.