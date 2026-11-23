Pulisic da record: quattro stagioni consecutive con almeno 5 gol in Serie A. Un dato incoraggiante che si aggiunge ad un momento d’oro dello statunitense

Christian Pulisic continua a vivere un momento straordinario con la maglia del Milan e i numeri confermano la continuità realizzativa dell’attaccante statunitense. Secondo i dati riportati da Opta, il rossonero è infatti uno dei soli tre giocatori ad aver realizzato almeno cinque gol in ognuno degli ultimi quattro campionati di Serie A.

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Insieme a Pulisic, nella particolare statistica figurano Marcus Thuram e Nikola Krstovic, quest’ultimo presente in Serie A dalla stagione 2023/24, la sua prima nel campionato italiano. Un dato che testimonia la costanza mostrata dall’attaccante del Milan nel corso delle ultime stagioni e che conferma il suo peso all’interno del reparto offensivo rossonero.

Milan, Pulisic arriva da un’altra sosta da protagonista

Il rendimento di Pulisic non si è fermato agli impegni con il Milan. Durante l’ultima sosta per le nazionali, l’attaccante statunitense ha infatti realizzato tre reti con gli Stati Uniti nel doppio confronto contro Haiti valido per i quarti di finale della Nations League.

Un ulteriore segnale della condizione attraversata dal giocatore, capace di mantenere un’elevata continuità anche cambiando maglia e contesto. Pulisic è così tornato a disposizione del Milan dopo una pausa internazionale nella quale è riuscito nuovamente a lasciare il segno.

Milan, tre gol consecutivi in Serie A

Anche il rendimento recente con la formazione rossonera conferma il momento positivo dell’americano. Pulisic ha segnato in ciascuna delle ultime tre partite di Serie A, arrivando a quattro reti nelle ultime sei gare disputate con il Milan.

All’interno di questo periodo ci sono soltanto due partite nelle quali il suo minutaggio è stato particolarmente limitato: i 32 minuti finali contro il Bologna e i 45 minuti disputati contro il Ferencvaros in Europa League, gara nella quale era subentrato a Cissé. Il match contro la formazione ungherese si è poi concluso con la sconfitta del Milan per 0-2.

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Milan, Pulisic sempre più decisivo

I numeri raccontano quindi un giocatore capace di garantire continuità sotto porta e di confermarsi tra i profili offensivi più produttivi del campionato. La statistica fornita da Opta assume particolare valore proprio perché considera un arco temporale di quattro stagioni consecutive.

Per il Milan, avere un Pulisic in questa condizione rappresenta un fattore importante in vista dei prossimi appuntamenti. L’attaccante statunitense sta infatti unendo continuità e capacità realizzativa, confermando una caratteristica che lo accompagna ormai da diverse stagioni: segnare con regolarità in Serie A e mantenere un rendimento offensivo costante nel tempo.