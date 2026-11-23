Adrien Rabiot è sempre più il perno tecnico e carismatico del Milan di Ruben Amorim. Dopo la separazione tra i rossoneri e Massimiliano Allegri, in molti avevano ipotizzato che il centrocampista francese potesse seguire il proprio mentore al Napoli; al contrario, l’ex Marsiglia ha scelto di restare a Milano, diventando un punto di riferimento centrale per una squadra alla ricerca di continuità dopo stagioni complesse.

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Spente le voci di mercato, Rabiot ha preso per mano il Milan e ora la trattativa per il rinnovo del contratto è arrivata alle ultime curve. L’attuale accordo scade a giugno 2028 con uno stipendio intorno ai 3,5 milioni di euro netti a stagione, mentre la nuova intesa prevede un prolungamento fino al 2030 con adeguamento a circa 5 milioni netti, cifra che lo porterebbe a diventare il giocatore più pagato della rosa rossonera insieme a Mike Maignan.

Restano da sistemare gli ultimi dettagli prima della firma, ma tra tutte le parti c’è piena volontà di proseguire insieme e filtra grande ottimismo: la dirigenza del Milan punta a chiudere a stretto giro per annunciare ufficialmente il prolungamento entro la fine del 2026.

A spingere per un nuovo contratto sotto l’albero per il classe 1995 sono sia il fondatore di RedBird Gerry Cardinale sia Ruben Amorim, con numeri e gesti in campo — come l’avvertimento rivolto alla panchina durante Milan-Frosinone dopo un lieve fastidio al polpaccio accusato da Gonçalo Ramos per favorirne il cambio precauzionale — che certificano la sua leadership dentro e fuori dallo spogliatoio:

«Amo Adrien, è uno dei miei giocatori preferiti. È fantastico. Ho enorme rispetto per lui e la sua famiglia. Stiamo parlando e spero di arrivare presto ad un lieto fine. Penso che debba essere un giocatore simbolo del Milan».

«Ero tornato dalle vacanze da una settimana e Amorim già mi parlava del rinnovo; gli dissi di stare tranquillo. Ma ovviamente è importante per un giocatore avere questa fiducia». — Adrien Rabiot a TeleFoot