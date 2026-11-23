Dopo il 5-1 al Frosinone e le parole di Gerry Cardinale su investimenti intelligenti e stima per il brasiliano, il giornalista rilancia l’interesse rossonero in vista della finestra di gennaio

All’indomani del convincente 5-1 rifilato al Frosinone a San Siro dopo la sosta, il tema Endrick resta caldissimo in casa Milan. Alla vigilia del match, Gerry Cardinale aveva già indicato la rotta per la prossima sessione invernale — promettendo risorse da investire «in maniera intelligente» in sintonia con Ruben Amorim — e aveva speso parole di forte apprezzamento per l’attaccante brasiliano, definendolo uno dei migliori interpreti al mondo nel suo ruolo.

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L’intervento di Carlo Pellegatti a Pressing

Nel suo intervento a Pressing nella serata di ieri, Carlo Pellegatti ha confermato come la dirigenza rossonera sia pronta a farsi trovare in prima linea qualora si aprissero spiragli concreti dal Real Madrid già nel prossimo mese di gennaio:

«Ci sarà un mese di gennaio interessante, e ti do la notizia. Se Endrick lo mettono sul mercato, il Milan c’è in maniera importante. Cardinale lo ritiene uno dei top mondiali, il Milan non farà nuovamente l’errore sacrilego della scorsa stagione».

Cosa significa per le strategie invernali del Milan

Il quadro che emerge tra le dichiarazioni della proprietà, le conferme provenienti dalla Spagna e l’intervento di Pellegatti disegna una linea chiara: il Milan non vuole farsi cogliere impreparato se il calciatore dovesse diventare realmente disponibile, in una fase in cui il club punta a rinforzare il reparto offensivo senza perdere coerenza tecnica e progettuale.