Cardinale non può più aspettare: il nuovo direttore sportivo va scelto entro dicembre

Da Piero Ausilio a Tiago Pinto, il casting per il prossimo direttore sportivo rossonero entra in una fase delicata: il Milan ha bisogno di una figura competente, di una strategia chiara e soprattutto di tempi certi

Il Milan non può permettersi di perdere altro tempo. Se c’è una questione che la proprietà rossonera deve affrontare con decisione, è quella legata alla scelta del prossimo direttore sportivo. Non si tratta soltanto di individuare un nome prestigioso da inserire nell’organigramma, ma di definire una struttura sportiva solida, competente e capace di pianificare il futuro del club. Per questo motivo, Gerry Cardinale dovrebbe accelerare le operazioni e arrivare a una decisione definitiva entro dicembre, in modo da presentarsi al mercato di gennaio con idee chiare e responsabilità ben definite.

LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Milan

A riaccendere il dibattito è stato Carlo Pellegatti, che sul proprio canale YouTube ha parlato delle possibili candidature per il ruolo di direttore sportivo, facendo emergere un nome nuovo rispetto alle ipotesi circolate in precedenza: Tiago Pinto.

Il giornalista ha raccontato la propria speranza di vedere il Milan puntare su Piero Ausilio, sottolineando però come le ultime indiscrezioni suggeriscano la possibilità di una figura con una conoscenza approfondita del calcio italiano. Tra i profili menzionati c’è proprio Tiago Pinto, dirigente apprezzato e già protagonista dell’esperienza alla Roma durante la gestione di José Mourinho.

Naturalmente, si tratta di un’indiscrezione e non di una scelta ufficiale. Tuttavia, il tema merita attenzione perché tocca uno dei nodi più importanti per il futuro rossonero: chi deve guidare le strategie di mercato e costruire una squadra realmente competitiva?

Cardinale deve accelerare: dicembre è la scadenza da non sbagliare

Il punto centrale non è soltanto il nome del prossimo direttore sportivo, ma soprattutto il momento in cui verrà presa la decisione. Aspettare troppo significherebbe rischiare di arrivare a gennaio senza una figura pienamente coinvolta nella pianificazione degli acquisti, delle eventuali cessioni e delle priorità tecniche individuate insieme all’allenatore.

Il mercato invernale, infatti, non concede molto tempo per improvvisare. Le opportunità possono presentarsi rapidamente, le trattative richiedono preparazione e le società devono conoscere in anticipo le proprie necessità. Un direttore sportivo scelto all’ultimo momento avrebbe meno tempo per studiare la rosa, valutare i profili disponibili e coordinarsi con la dirigenza.

Per questo Cardinale dovrebbe fissare una scadenza precisa: entro dicembre il Milan deve sapere chi sarà il responsabile della propria area sportiva. Non necessariamente perché gennaio debba trasformarsi in una rivoluzione, ma perché ogni operazione deve rispondere a una strategia condivisa e non a una semplice reazione alle difficoltà del momento.

Ausilio o Tiago Pinto: prima del nome viene il progetto

Il sogno di Pellegatti è Piero Ausilio, dirigente ex Inter e protagonista di numerose campagne di mercato nerazzurre. Un eventuale approdo al Milan sarebbe un’operazione complessa.

L’ipotesi Tiago Pinto, invece, richiama un profilo con esperienza nel calcio italiano e internazionale, maturata anche nel corso della sua esperienza alla Roma. Ma non basta conoscere il mercato per essere automaticamente la scelta giusta: occorre capire quale autonomia avrebbe, quali responsabilità gli verrebbero affidate e quanto sarebbe centrale nelle decisioni sportive.

Il Milan deve evitare di scegliere un dirigente soltanto per il suo curriculum o per il clamore mediatico del suo nome. Servono competenze, capacità di negoziazione, visione tecnica e soprattutto una sintonia reale con il progetto societario. Il nuovo responsabile dovrà poter incidere sulle scelte, non limitarsi a eseguire indicazioni stabilite altrove.

Il mercato di gennaio parte dalla scrivania

C’è poi un altro aspetto da non sottovalutare. Il direttore sportivo non dovrebbe essere chiamato a intervenire soltanto quando emergono problemi evidenti, ma partecipare alla costruzione della rosa con una visione che vada oltre la singola finestra di mercato.

Il Milan ha bisogno di individuare le proprie priorità, valutare le alternative disponibili e stabilire quali investimenti siano davvero funzionali alla crescita della squadra. Tutto questo richiede tempo, confronto e responsabilità precise.

La scelta del direttore sportivo deve quindi arrivare prima delle decisioni più importanti sul mercato, non quando le trattative sono già entrate nel vivo. È una questione di organizzazione, ma anche di credibilità nei confronti dei tifosi.

Gerry Cardinale ha l’opportunità di dare un segnale concreto, dimostrando che la programmazione sportiva rappresenta una priorità e non un tema da affrontare soltanto quando la pressione aumenta.

Il nome potrà essere Ausilio, Tiago Pinto oppure un altro dirigente ritenuto più adatto. Quello che conta è che la decisione venga presa sulla base di criteri chiari e che il prescelto riceva gli strumenti necessari per lavorare.

Entro dicembre, il Milan deve avere una guida sportiva definita. Perché gennaio è troppo vicino per continuare a discutere senza una direzione precisa. E se l’obiettivo è costruire una squadra all’altezza della storia rossonera, il primo passo non può che arrivare dalla scrivania di chi prende le decisioni.

Cardinale è chiamato a scegliere, chiarire i ruoli e accelerare. Il futuro del mercato rossonero comincia adesso, non quando si aprirà ufficialmente la finestra invernale.