Milan, possibile sorpresa contro il Salisburgo: Rabiot...

Amorim valuta una modifica importante a centrocampo in vista della sfida di Europa League: Rabiot potrebbe partire titolare al fianco di Jashari
Possibile novità nell’undici iniziale del Milan in vista della sfida di domani contro il Salisburgo. Rispetto alle indicazioni emerse nel pomeriggio, Ruben Amorim starebbe valutando una modifica a centrocampo: Adrien Rabiot potrebbe partire dal primo minuto al posto di Luka Modric.
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A riferirlo è Peppe Di Stefano, in diretta su Sky Sport 24, secondo cui, qualora venissero confermate le prove svolte oggi, sarebbe proprio il centrocampista francese ad affiancare Ardon Jashari in mezzo al campo. Una scelta che potrebbe cambiare gli equilibri della formazione rossonera, chiamata a conquistare un risultato positivo in una trasferta tutt’altro che semplice.
Possibile cambio di modulo: da 4-2-3-1 a 3-4-2-1
Le novità, però, potrebbero non riguardare soltanto gli interpreti. Amorim starebbe prendendo in considerazione anche un possibile passaggio al 3-4-2-1, uno schieramento già visto nel corso della stagione. Si tratta comunque di differenze che potrebbero dipendere soprattutto dalla posizione dei singoli durante la partita.
Come spiegato nel servizio di Sky Sport 24, infatti, basterebbe modificare leggermente le posizioni di Tomori e Bartesaghi per passare da una linea difensiva a quattro a una disposizione a tre. Il difensore inglese potrebbe stringersi maggiormente, mentre Bartesaghi avrebbe il compito di allargarsi, con movimenti che consentirebbero alla squadra di adattarsi alle diverse fasi di gioco.
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La sensazione è che la formazione definitiva verrà chiarita soltanto a ridosso del fischio d’inizio, con Amorim ancora alle prese con gli ultimi dubbi. Tra la possibile esclusione iniziale di Modric e l’eventuale modifica tattica, il Milan potrebbe dunque presentarsi in Austria con qualche sorpresa.
Milan, la probabile formazione
MILAN (4-2-3-1): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic, Bartesaghi; Jashari, Rabiot; Hutchinson, Loftus-Cheek, Cisse; Camarda. All. Amorim.