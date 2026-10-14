Conferenza stampa Pavlovic pre Salisburgo Milan: le parole

Conferenza stampa Amorim pre Salisburgo Milan: il difensore presenta la seconda giornata di Europa League in programma domani alle 18:45

Alla vigilia di Salisburgo-Milan è intervenuto in conferenza stampa Strahinja Pavlovic. Queste le parole del difensore rossonero:

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RINNOVO E DIFESA A TRE O A QUATTRO – «Vi ringrazio per le belle parole. Sono davvero felice e soddisfatto. Ringrazio l’allenatore e la dirigenza. Sono contento di essere qui e mi auguro che in futuro le cose possano andare ancora meglio. Per quanto riguarda la difesa, anche in passato ci è capitato di giocare con tre centrali. L’aspetto fondamentale è conoscere con precisione i compiti da svolgere. Quando le indicazioni sono chiare, non fa differenza schierarsi a tre oppure a quattro».

RICHIESTA AD AMORIM DI GIOCARE ATTACCANTE – «Credo di dover dimostrare di essere capace di giocare anche in posizione avanzata. Al premio Gentleman stavo semplicemente scherzando, era il mio lato divertente a parlare (ride, ndr). Mi auguro di riuscire a trovare presto la via del gol».

RITORNO A SALISBURGO – «Ho già incontrato alcuni volti familiari. Mi fa molto piacere essere tornato qui e sono impaziente di scendere in campo. In questo posto ho vissuto momenti importanti e sono riuscito a dimostrare le mie qualità. Per me sarà una sfida ricca di emozioni».

COME E’ CAMBIATO PAVLOVIC E QUAL E’ IL SUO SOGNO – «Vi ringrazio ancora. Sono cresciuto e cambiato molto. Sono passati due anni e questa è la mia terza stagione. Giocare in una società come il Milan ti fa vivere sensazioni differenti, perché aumentano la pressione e le aspettative, così come cambiano gli obiettivi. Per me la stagione ideale con questa maglia sarà quella in cui riuscirò a conquistare dei trofei. È il sogno più grande per chiunque giochi nel Milan»

EREDE DEI GRANDI DIFENSOREI DEL PASSATO – «Siamo fortunati ad avere a Milanello tutte queste immagini che ci ricordano la grande società per cui giochiamo. Indossare questa maglia comporta una responsabilità importante, ma rappresenta anche un enorme privilegio. Cerco di migliorarmi ogni giorno, seguendo l’esempio dei grandi campioni che hanno vestito in passato i colori rossoneri»

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