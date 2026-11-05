Il Milan su Sylla, ma intato lui rinnova con l’Union Saint-Gilloise: ecco come cambia lo scenario

Il Milan su Sylla, ma intato lui rinnova con l’Union Saint-Gilloise fino al 2031. Ecco come cambiano gli scenari attorno al difensore

Il Milan aveva inserito Massiré Sylla tra i giovani difensori monitorati in vista del mercato di gennaio, ma negli ultimi minuti è arrivata una novità importante sul futuro del classe 2005. L’Union Saint-Gilloise ha infatti annunciato ufficialmente il rinnovo del contratto del centrale fino al 30 giugno 2031.

La decisione del club belga cambia inevitabilmente lo scenario in vista della prossima sessione di mercato. Non è possibile stabilire, al momento, se il prolungamento rappresenti la volontà di blindare il giocatore e chiudere la porta a una cessione oppure una scelta strategica per aumentarne il valore in caso di future offerte.

Milan, Sylla resta un profilo seguito

Sylla, 21 anni, è un difensore centrale di 196 centimetri, destro di piede e in grado di agire sia sul centro-destra sia sul centro-sinistra della linea difensiva. Le sue caratteristiche lo hanno portato all’attenzione di diversi club e, secondo quanto riferito nei giorni scorsi, anche il Milan aveva iniziato a monitorarne con attenzione la crescita.

Il prolungamento fino al 2031 rende però potenzialmente più complessa una sua eventuale trattativa nella finestra invernale.

Milan, Sylla alternativa a Gonçalo Inácio

Il nome di Sylla si inserisce nella ricerca di un nuovo centrale che il Milan sta portando avanti per gennaio. Il principale obiettivo resta Gonçalo Inácio, profilo particolarmente apprezzato da Ruben Amorim e già accostato ai rossoneri durante la sessione estiva.

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Qualora l’operazione per il portoghese non dovesse concretizzarsi nuovamente, Sylla potrebbe rappresentare una delle alternative prese in considerazione dalla dirigenza rossonera.

Il rinnovo appena annunciato dall’Union Saint-Gilloise aggiunge però un nuovo elemento alla possibile trattativa e potrebbe rendere necessario un investimento maggiore per convincere il club belga a privarsi del proprio giovane difensore.