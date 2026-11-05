Convocati Svizzera, Yakin sceglie ancora Jashari! Con lui anche Athekame nei convocati del ct elvetico per le sfide di Nations League a Slovenia e Scozia

La Svizzera ha ufficializzato la lista dei convocati per la prossima pausa Nazionali e sono due i giocatori legati al Milan presenti nell’elenco. Il commissario tecnico ha inserito tra i 28 convocati Ardon Jashari e Zachary Athekame, quest’ultimo attualmente in prestito secco all’Olympique Lione.

Milan, Jashari confermato tra i convocati della Svizzera

Per Jashari si tratta di una nuova convocazione con la Nazionale maggiore svizzera. Il centrocampista rossonero, arrivato al Milan nella scorsa sessione estiva, sarà quindi a disposizione per i prossimi impegni internazionali.

Presente anche Athekame, che sta vivendo una stagione particolarmente positiva in Francia. Il terzino di proprietà del Milan è stato infatti inserito nuovamente nel gruppo della Nazionale maggiore dopo le recenti prestazioni con il Lione.

Svizzera, due gare di Nations League

La Svizzera sarà impegnata in due partite durante la prossima sosta, prevista dal 9 al 17 novembre. Il primo appuntamento è fissato per il 13 novembre alle 20.45, in trasferta contro la Slovenia. Quattro giorni più tardi, il 16 novembre alle 20.45, la squadra affronterà invece la Scozia in casa.

La Nazionale svizzera è attualmente prima nel proprio girone di Nations League con 12 punti, cinque in più rispetto alla Slovenia. Un pareggio nella sfida del 13 novembre garantirebbe quindi alla Svizzera la qualificazione aritmetica.

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Milan, doppio impegno per Jashari e Athekame

La convocazione rappresenta un’ulteriore conferma della crescita di entrambi i giocatori. Jashari potrà mettere minuti nelle gambe con la Nazionale e tornare poi a Milanello in vista della ripresa del campionato, mentre Athekame continuerà il proprio percorso di crescita al Lione.

Per il Milan si tratta dunque di un’altra pausa internazionale con diversi giocatori impegnati con le rispettive Nazionali, mentre la società continuerà a monitorare il rendimento dei propri giovani anche lontano da Milanello.

La lista dei convocati

Portieri: Silas Huber (FC Zürich), Marvin Keller (Young Boys), Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Yvon Mvogo (FC Lorient).

Difensori: Manuel Akanji (Inter), Zachary Athekame (Olympique Lione), Adrian Bajrami (SC Braga), Sascha Britschgi (Parma), Eray Cömert (Torino), Nico Elvedi (Leeds United), Miro Muheim (Hamburger SV), Ricardo Rodriguez (Torino).

Centrocampisti : Michel Aebischer (Union Berlin), Zeki Amdouni (Burnley), Samuel Ballet (Amedspor), Winsley Boteli (FC Sion), Breel Embolo (Atlanta United), Remo Freuler (Olympiacos Pireo), Cedric Itten (Werder Brema), Ardon Jashari (AC Milan), Johan Manzambi (Aston Villa).

Attaccanti: Dan Ndoye (Nottingham Forest), Fabian Rieder (FC Augusta), Alvyn Sanches (Young Boys), Djibril Sow (Genoa CFC), Ruben Vargas (Sevilla FC), Granit Xhaka (Sunderland), Denis Zakaria (AS Monaco).