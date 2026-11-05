Amorim non disprezza i giovani, nessuna come il Milan in Europa League: per i 2008 ci sarà anche più minutaggio?

Amorim ha lanciato due classe 2008 in Europa League, chissà se aumenteranno anche il loro minutaggio

Il coraggio dei giovani al potere. Sotto la guida di Ruben Amorim, il Milan sta tracciando una strada ben precisa in questa edizione della UEFA Europa League, puntando con decisione e senza timori reverenziali sulla freschezza e sul talento dei propri prodotti del vivaio. Un dato statistico, in particolare, fotografa alla perfezione la filosofia della gestione tecnica rossonera: il club di via Aldo Rossi è la squadra che ha schierato in campo il maggior numero di calciatori nati dal 2008 in avanti in questa competizione continentale.

Nessun club in Europa ha fatto meglio del Diavolo su questo fronte, condividendo il primato europeo soltanto con blasonate fucine di talenti come Anderlecht e Benfica, anch’esse a quota due. I gioielli che permettono al Milan di guidare questa speciale e prestigiosa classifica d’età sono Christian Comotto, nato nell’aprile del 2008, e Francesco Camarda, classe marzo 2008. Due prospetti dal futuro radioso che Amorim non ha esitato a lanciare sul palcoscenico internazionale, offrendo loro minuti preziosi e l’opportunità di confrontarsi con il grande calcio europeo.

LEGGI ANCHE: LE ULTIMISSIME SUL MILAN

La scelta del tecnico portoghese non è soltanto una necessità legata al turnover o alle rotazioni di una rosa impegnata su più fronti, ma un vero e proprio manifesto programmatico. Credere nei giovani significa dare linfa nuova all’ambiente e costruire fondamenta solide per il futuro, dimostrando che la maglia rossonera non pesa sulle spalle di chi ha appena varcato la soglia dei diciott’anni. In un torneo ostico e ricco di insidie come l’Europa League, l’audacia di Amorim viene ripagata dall’entusiasmo e dalla sfrontatezza dei suoi ragazzi.

Mentre il Milan continua a inseguire i suoi obiettivi di qualificazione e risalita, la vetrina europea incorona la bontà del settore giovanile milanista. Comotto e Camarda rappresentano l’avanguardia di una nidiata di talenti pronta a stupire, confermando che San Siro resta il palcoscenico ideale dove i sogni dei ragazzi diventano realtà.