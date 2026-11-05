Generali Stadium uguale alti ricavi per Milan e Inter: come cambieranno le cifre per i due club milanesi

Generali Stadium – Milan e Inter pronti ad aumentare i propri ricavi grazie agli introiti del nuovo Stadio, ecco alcune stime…

Il divario finanziario tra il calcio italiano e l’élite europea passa dai ricavi da stadio. I numeri evidenziano una sproporzione netta: nel 2024/25 l’Inter ha stabilito il proprio record di matchday con 103,6 milioni di euro, mentre il Milan si è fermato a 82,3 milioni nel 2023/24. Cifre siderali se paragonate al Real Madrid, che ha appena alzato l’asticella ad un fatturato record di 363 milioni di euro.

Per analizzare la resa economica degli impianti, Football Benchmark utilizza il parametro RevPEPAS, ossia il ricavo medio generato per singolo evento e per ciascun posto disponibile. Nella stagione 2024/25, l’Inter ha registrato un valore di 47,1 euro, piazzandosi soltanto al 17° posto in Europa, mentre il Milan è scivolato in 38ª posizione con appena 33,9 euro. Nello stesso periodo, il Paris Saint-Germain ha toccato i 147,4 euro e il Real Madrid i 102,5 euro, con i Blancos capaci di schizzare a ben 172,3 euro per posto nel 2025/2026 grazie al rinnovato Bernabéu.

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In questo scenario, il progetto del Generali Stadium rappresenta il vero punto di svolta per i due club milanesi. Le stime di Football Benchmark indicano che una struttura moderna e polifunzionale permetterebbe a Inter e Milan di proiettare il proprio RevPEPAS in una forbice compresa tra i 90 e i 110 euro.

Sulla base di una capienza stimata di 71.500 spettatori e ipotizzando una media di 27 partite casalinghe stagionali tra campionato e coppe, il salto di qualità finanziario sarebbe imponente. I ricavi da matchday per ciascun club salirebbero infatti a una cifra stimata tra i 174 e i 212 milioni di euro all’anno. Un’iniezione di liquidità fondamentale per colmare il gap con i colossi internazionali e garantire la sostenibilità ad Alti livelli.