Il Milan andrà ai playoff? Quanti punti servono tra Olympiacos, Sunderland, Levski Sofia e Ararat

Milan che può ancora passare ai playoff di Europa League, qualora ne abbiamo davvero interesse, ecco quanti punti serviranno:

Una serata amara e ricca di rimpianti. Il Milan cade ieri è caduto in casa contro il Ferencvaros, uscendo sconfitto nonostante abbia giocato per oltre un’ora in superiorità numerica per l’espulsione del portiere Maignan. Con questa battuta d’arresto, la squadra di Rúben Amorim si ritrova con soli tre punti conquistati dopo quattro giornate nella fase a girone unico di Europa League.

A questo punto, la domanda sorge spontanea: di quanti punti ha bisogno il Milan per evitare le insidie dei playoff e garantirsi un posto diretto negli ottavi di finale tra le prime otto?

Analizzando lo storico delle ultime due stagioni con il nuovo format, la quota per l’ottavo posto si è attestata sui 16 punti (raggiunti dalla Roma nel 2025/2026), mentre l’anno precedente ne bastarono 14 ai Rangers. Per agguantare invece il 24° posto, l’ultimo utile per i playoff, sono serviti tra i 9 e i 10 punti.

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Per un club con le ambizioni del Milan, l’obiettivo minimo deve essere la qualificazione diretta senza passare dal turno preliminare. La tabella marciapiede è chiara: ai rossoneri serviranno almeno 11 punti nelle ultime quattro sfide a disposizione. Una sfida che sembra quasi impossibile. Più alla portata ai playoff per i quali potrebbero bastare anche 5/6 punti.

Il calendario offre opportunità concrete per invertire la rotta, vedendo il Milan opposto a Olympiacos, Sunderland, Levski Sofia e Ararat. Servirà però un immediato cambio di marcia per non complicare ulteriormente il cammino europeo.